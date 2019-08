Io, Leonardo: nuovo trailer del film con Luca Argentero nel ruolo del genio vinciano

Cinema

di Claudio Rugiero - 28/08/2019 10:37 | aggiornato 28/08/2019 10:41

Arriva dal 2 ottobre nelle sale italiane Io, Leonardo, il film che celebra il 500esimo anniversario di morte di una delle figure più ingegnose della storia dell'umanità. A prestare il volto a Leonardo Da Vinci è Luca Argentero.

1 condivisione

In occasione delle celebrazioni per il 500esimo anniversario di morte di Leonardo Da Vinci, arriva il nuovo film della rassegna Cinema D’Arte Sky Io, Leonardo.

Il lungometraggio ci porterà alla scoperta della mente più geniale che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto e del più popolare protagonista della cultura universale: Leonardo Da Vinci.

A vestire i panni dell'inventore, artista e scienziato sarà Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d'arte biografico. In precedenza erano state diffuse alcune immagini ufficiali che ritraevano Argentero in abiti rinascimentali e con indosso una parrucca di lunghi capelli castani.

Come possiamo vedere nel secondo trailer ufficiale italiano che troviamo all'inizio di questo articolo, Io, Leonardo ci porterà in un viaggio attraverso scenari magnifici. All'interno di questi luoghi assisteremo alle giornate ordinarie di una mente geniale tra riflessioni personali, ispirazione artistica e intuizioni scientifiche. L'approccio del regista sembra emozionante e il protagonista perfettamente calato nella parte.

Al di là dell'avvincente girato che vediamo nel video, il film è intriso di veridicità: le riprese sono state infatti effettuate nelle reali location in cui ha vissuto da Vinci, in Toscana, a Milano, Roma e in Francia. Inoltre le informazioni sono state verificate grazie alla consulenza scientifica di Pietro C. Marani, docente di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo.

HD Lucky Red

Sinossi, uscita e cast

Un incredibile racconto alla scoperta dell’uomo, l’artista, lo scienziato, l’inventore attraverso un viaggio unico, coinvolgente ed affascinante nella mente di Leonardo da Vinci. Il regista ce lo racconta attraverso il filtro di uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui viene solitamente descritto.

Diretto dal messicano Jesus Garces, già autore del documentario Caravaggio: l'anima e il sangue, Io, Leonardo uscirà nelle sale italiane il prossimo 2 ottobre distribuito da Lucky Red.

Il cast comprende Luca Argentero (Leonardo Da Vinci), Angela Fontana (Cecilia Gallerani) e Massimo De Lorenzo (Ludovico il Moro). La voce narrante è di Francesco Pannofino.