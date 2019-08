Insieme a Joaquin, nel promo (che trovate qui sopra in lingua originale) compaiono anche Zazie Beetz , che sarà la fidanzata di Arthur , e Robert De Niro, una delle cause del crollo psicologico e della trasformazione del protagonista.

Dopo i 6 brevi teaser condivisi nelle scorse ore da Warner Bros., è (finalmente) arrivato il momento del trailer finale di Joker (di cui trovate la versione in italiano in copertina). Il film diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix sarà presentato a Venezia 76 ed è (senza dubbio) uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi.

