di Giuseppe Benincasa - 28/08/2019 12:47 | aggiornato 28/08/2019 12:52

Peggy Carter potrebbe tornare in azione nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.!

La prossima stagione della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sembra che aggiungerà al cast un volto familiare. Il sito FandomWire ha appreso che Hayley Atwell riprenderà il suo ruolo di Peggy Carter per la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D..

Ciò è venuto fuori da una foto dal set pubblicata da Ming-Na Wen (che interpreta l'agente Melinda May), poi cancellata dalla stessa attrice, che però è stata salvata e pubblicata in tempo da un utente di Reddit.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nella foto incriminata si vedono alcune bici da utilizzare sul set dagli attori, ogni mezzo ha una etichetta con il nome dell'attore che può utilizzarla. Bene, tra questi nomi c'è quello Enver Gjokaj che nella serie TV (sempre di ABC Studios) Agent Carter interpretava il collega di Peggy Daniel Sousa. Ciò fa supporre che Atwell possa riprendere il ruolo dell'agente Carter nell'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.. Qui sotto potete vedere il personaggio di Daniel Sousa in una immagine dalla serie Agent Carter: HD ABC Studios Enver Gjokaj nella serie TV Marvel Agent Carter Il fatto che la prossima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà ambientata nel 1931 a New York City (come visto nel primo teaser trailer) confermerebbe la teoria della presenza dei due ex membri del cast di Agent Carter.

La storia di Peggy Carter

Il personaggio di Peggy Carter è apparso per la prima volta nel film del 2011 Captain America: Il primo vendicatore. E ha fatto delle apparizioni nei film Captain America: The Winter Soldier (2014), Ant-Man (2015) e nel film campione di incassi Avengers: Endgame (2019). Prima di avere una serie TV tutta sua, Peggy Carter è apparsa anche in Agents of S.H.I.E.L.D. nel primo episodio e nell'ottavo episodio della stagione 2.

Peggy Carter, una delle fondatrici del'attuale S.H.I.E.L.D., ha avuto una serie dedicata, andata in onda negli USA tra il 2015 e il 2016, per un totale di due stagioni composta da 18 episodi.

Ecco il primo teaser della serie live-action:

Inoltre, Peggy Carter è stata protagonista di un cortometraggio ufficiale pubblicato da Marvel Studios, che potete vedere qui sotto:

In un prossimo futuro (estate 2021), nella serie TV Marvel What if...? (annunciata allo scorso Comic-Con di San Diego), Peggy Carter dovrebbe essere protagonista del primo episodio, che dovrebbe mostrarla in una realtà alternativa, qualora avesse preso lei il siero del Supersoldato e lo scudo di vibranio si Capitan America.