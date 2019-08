La Sirenetta: Melissa McCarthy in trattative per Ursula (e nuovi rumor sul cast)

Ancora non è stata scelta l'attrice che interpreterà la celebre antagonista nella rivisitazione live-action, ma di recente Melissa McCarthy è stata avvicinata per il ruolo. Cosa ne pensate?

A tutti voi che amate La Sirenetta. Sì, voi. Vorrei poter essere lì quest'oggi in occasione della celebrazione, ma vi sto parlando da casa mia e mi sento terribilmente lontana. La vita è piena di scelte difficili. Vi mando saluti dal mare e vi abbraccio con i miei tentacoli. Tanti auguri a tutti voi fan, al cast e ai produttori per il 30esimo anniversario del film.

Durante l'evento D23 Expo , nel corso di una celebrazione in occasione del 30esimo anniversario del film originale, è stato rivelato che i piani iniziali per Ursula erano quelli di farla rientrare nel nucleo familiare di Re Tritone . Il direttore artistico Michael Peraza ha ricordato infatti:

Ursula de La Sirenetta è senz'altro uno dei più iconici cattivi Disney . Nel Classico del 1989, la strega del mare desiderosa di diventare regina di Atlantica era per metà umana e per metà piovra, ma ha rischiato di essere molto diversa da come la conosciamo.

