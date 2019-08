Marvel's Spider-Man: annunciata Game of The Year Edition, disponibile ora

Videogames

28/08/2019

Dopo insistenti voci di corridoio, Sony ha annunciato ufficialmente Marvel's Spider-Man: Game of The Year Edition, uscita completa del titolo sviluppato da Insomniac Games.

Chi non ha ancora vissuto l'esperienza di Marvel's Spider-Man su PlayStation 4 potrà ora mettere le mani direttamente sull'edizione completa del gioco. Sony e Insomniac Games hanno infatti lanciato oggi Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, cofanetto che includerà il gioco completo e tutte le espansioni precedentemente pubblicate.

L'esperienza completa di Spider-Man

James Stevenson, community lead per Insomniac Games, ha voluto sottolineare su PlayStation Blog che gli utenti che decideranno di acquistare questa versione del gioco potranno contare da subito, già incluso nel prezzo, anche sul pacchetto Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai, a sua volta composto da tre diversi capitoli di avventure extra.

Come spiegato da Stevenson:

È un pacchetto vantaggioso: potrai avere il gioco completo e tutti e tre i capitoli della storia di Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai. Puoi acquistare i contenuti oggi stesso sul PlayStation Store.

Sulle pagine di PlayStation Store, Marvel's Spider-Man: Game of The Year Edition è effettivamente già disponibile, al costo di listino di 49,99 euro. Coloro che possiedono già il gioco base possono, in alternativa, acquistare solo i contenuti extra La città che non dorme mai, spendendo 19,99 euro.

Il primo anno di Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man ha fatto il suo esordio, esclusivamente su PlayStation 4, lo scorso 7 settembre. Il gioco è stato accolto molto positivamente dalla critica e, secondo i più recenti dati forniti da Sony, ha venduto 13,2 milioni di copie in tutto il mondo.

Il suo successo commerciale ha convinto il produttore giapponese ad acquisire Insomniac Games: la software house statunitense, che era sempre stata indipendente e che ha firmato in passato grandi uscite del mondo PlayStation, come le serie Spyro, Ratchet & Clank e Resistance, lavorerà ora esclusivamente per le console di casa Sony – unendosi tra gli altri a sviluppatori come Naughty Dog e Guerrilla Games sotto l'egida di PlayStation.

