28/08/2019

Pronti a tornare in sella alla vostra moto?

L'emittente televisiva americana FX ha pubblicato un nuovo video chiamato First Look (lo potete vedere in testata a questo articolo) che mostra in anteprima alcune immagini dalla seconda stagione della serie TV Mayans M.C., spin-off di Sons of Anarchy, con JD Pardo. Il video contiene clip di interviste di alcuni dei principali attori, tra cui il co-creatore della serie, Kurt Sutter, che spiega i temi della famiglia, la sopravvivenza, la cultura e il lato oscuro della vita.

Sul profilo ufficiale Facebook della serie TV sono apparsi i primi suggestivi poster della seconda stagione di Mayans M.C.:

Mayans M.C. è il capitolo successivo della saga di Sons of Anarchy, la pluripremiata serie di Kurt Sutter che è stata la serie drammatica più votata nella storia di FX per sette stagioni. I Mayans erano interpreti ricorrenti e fondamentali in Sons of Anarchy, durante i sette anni di svolgimento dello show.

La serie spin-off si pone come sequel ai fatti accaduti con protagonista Jax Teller (Charlie Hunnam), dove EZ Reyes (JD Pardo), appena uscito di prigione, ritrova la vita di strada, in sella alle moto sul confine con il Messico. Ora EZ deve ritagliarsi la sua nuova identità di fuorilegge in una città, dove un tempo era il ragazzo d'oro che aveva il sogno americano alla sua portata.

Qui sotto potete vedere il trailer della seconda stagione di Mayans M.C.:

Nel cast di Mayans M.C. figurano: Edward James Olmos, JD Pardo, Sarah Bolger, Clayton Cardenas, Richard Cabral, Michael Irby, Raoul Trujillo, Antonio Jaramillo e Carla Baratta.

Noberto Barba ha diretto l'episodio pilota e sarà uno dei produttori esecutivi, con Sutter come produttore esecutivo e Elgin James come co-produttore esecutivo. La serie è prodotta da Fox 21 Television Studios e FX Productions.

Mayans M.C. ha avuto 10 episodi per la sua prima stagione andata in onda su FOX. I nuovi episodi andranno in onda, negli Stati Uniti, dal 3 settembre 2019 e prossimamente su FOX.