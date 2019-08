Mortal Kombat di James Wan ha trovato i suoi Scorpion e Shang Tsung

CinemaVideogames

28/08/2019

Hiroyuki Sanada sarà Scorpion e Chin Han sarà Shang Tsung.

New Line Cinema continua ad aumentare il numero degli attori che parteciperà al reboot cinematografico della saga videoludica Mortal Kombat, aggiungendo al cast Chin Han per interpretare Shang Tsung e Hiroyuki Sanada per il ruolo di Scorpion.

I due si uniscono a Joe Taslim (Sub-Zero), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jackson "Jax" Bridges), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan in un ruolo ancora sconosciuto.

Chin Han è Shang Tsung

Chin Han è una delle star di origine asiatica più importanti nel panorama cinematografico. Il suo successo ha inizio un ruolo nel film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan nel 2008. Lavora così senza sosta a importanti blockbuster quali il catastrofico 2012 di Roland Emmerich, il thriller drammatico Contagion di Steven Soderbergh e il film Marvel Studios Captain America: The Winter Soldier dei fratelli Russo. Più recentemente ha recitato in Independence Day - Rigenerazione, Ghost in the Shell e Skyscraper insieme a Dwayne Johnson. Per quanto riguarda il panorama televisivo, Han ha partecipato alle serie TV Arrow e Marco Polo.

Shang Tsung è uno dei pochi personaggi originali di Mortal Kombat, avendo debuttato nel primo gioco arcade della serie come boss finale. Shang Tsung è un potente stregone malvagio, in grado di assorbire le anime di coloro che sconfigge per mantenere la sua giovinezza e il suo potere. Il suo obiettivo è quello di conquistare la Terra.

Hiroyuki Sanada è Scorpion

Hiroyuki Sanada è uno dei più esperti attori giapponesi a lavorare anche a Hollywood. La sua carriera inizia nel 1965 ma il grande pubblico lo "incontra" per la prima volta nel 2003, quando recita accanto a Tom Cruise nel film L'ultimo samurai. Successivamente partecipa insieme a Hugh Jackman al film Wolverine - L'immortale di James Mangold, al fianco di Keanu Reeves nel film 47 Ronin e insieme a Ryan Reynolds nello sci-fi Life: Non oltrepassare il limite. Più recentemente ha interpretato il boss della Yakuza ucciso da Ronin (Occhio di Falco) in Avengers: Endgame. In TV ha avuto dei ruoli di rilievo in Lost e in Revenge.

Scorpion è un altro personaggio apparso nel gioco originale realizzato da Midway nel 1992. Questo è un guerriero ninja non-morto in cerca di vendetta per la persona che lo ha ucciso (Sub-Zero) ma nel frattempo deve sottostare al volere di Shang Tsung, che lo ha resuscitato.

Il reboot, il film degli esordienti

Mentre la trama del film rimane sconosciuta, il videogioco (giunto all'11esimo capitolo) narra di una massiccia schiera di personaggi, appartenenti a diversi reami in un universo immaginario, che lottano per la supremazia. Si ipotizza (e si spera) che la storia del reboot - la cui sceneggiatura è affidata all'esordiente Greg Russo - sia un po' più complessa e articolata.

Mortal Kombat è prodotto da James Wan e Todd Garner, mentre Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear e Sean Robins sono i produttori esecutivi. Il lungometraggio live-action - diretto dall'esordiente Simon McQuoid - uscirà nei cinema americani il 5 marzo 2021 e le riprese si svolgeranno in Australia (dove Wan ha girato il suo Aquaman).

