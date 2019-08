Elliot è davvero pronto ad annullare il Five/Nine Hack e sistemare ciò che ha distrutto? Ne ha parlato Sam Esmail in una intervista a The Hollywood Reporter .

L'1 per cento dell'1 per cento è infatti il loro obiettivo, come già emerso dalle prime immagini del teaser trailer : questa missione definitiva metterà a contatto i due con entità pericolose come Whiterose ( BD Wong ) e la Dark Army, ovvero il suo esercito oscuro, lo spietato uomo d'affari Phillip Price ( Michael Cristofer ) e l'apparato completo della E Corp, insieme ad altre forze del terrore oppressive e sconosciute.

È un po' tardi per questo, non credi?

Se segui questa strada, non finirà mai. Ci sarà sempre qualcos'altro: un altro simbolo da distruggere, più persone da salvare. Questa è una guerra senza fine. Quello che stai per fare è superare il limite

In questo assaggio della quarta e ultima stagione, le note di Silent Night, una delle canzoni natalizie più amate, introducono ciò che il pubblico dovrà aspettarsi dai 13 episodi conclusivi (la stagione più lunga della sua storia): Natale, hacking informatico e tanto caos. Ambientato durante il Natale del 2015, Mr. Robot 4 sarà la chiusura del cerchio per l'hacker Elliot Alderson ( Rami Malek ) e il suo violento alter ego Mr. Robot ( Christian Slater ).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok