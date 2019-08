Rambo: Last Blood è ufficialmente vietato ai minori

Cinema

di Emanuele Zambon - 28/08/2019 16:07 | aggiornato 28/08/2019 16:11

Exhibitor Relations Co. tramite un tweet ha annunciato che il film di Stallone in arrivo nei cinema italiani il 26 settembre sarà Rated-R negli States.

1 condivisione

Dici Rambo e subito piovono pallottole e cadaveri. Tanti, troppi, secondo chi è chiamato a giudicare il rating dell'ultimo capitolo della saga sul veterano del Vietnam programmato per uccidere. Attraverso un tweet, Exhibitor Relations Co. ha infatti annunciato che Rambo: Last Blood sarà Rated-R.

Tradotto, la pellicola con Sylvester Stallone sarà vietata ai minori negli States. Il motivo di tale decisione, specifica l'account dell'organo, va ricercato "nella presenza, all'interno del film, di un'incredibile violenza a livello visivo, accompagnata da immagini scabrose, utilizzo di droghe (da parte dei personaggi, s'intende) e linguaggio scurrile... e per violazione di ogni singolo punto del decalogo dell'AARP".

RAMBO: LAST BLOOD is rated R for strong graphic violence, grisly images, drug use and language...and for violating every single AARP code. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) August 28, 2019

Rambo: Last Blood sarà Rated-R, Sly all'ultimo sangue

Uno Sly all'ultimo sangue, quindi, com'è logico aspettarsi dopo il rilascio del trailer ufficiale di Last Blood. Nel quinto, atteso capitolo della saga rambesca, l'ex berretto verde, rientrato in patria dopo alcuni decenni da ramingo nel Sud Est asiatico, dovrà vedersela con un cartello messicano che ha rapito Gabriella, figlia della sua governante Maria (l'uomo svolge infatti alcuni lavori in un ranch a Bowie, in Arizona). L'anziano ex soldato tenterà di salvare colei che considera come una figlia, ingaggiando una vera e propria guerra con i criminali specializzati nel traffico di schiave sessuali.

Rambo: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg sulla base di una sceneggiatura di Matthew Cirulnick e dello stesso Stallone. La pellicola vede protagonisti l'attore di Creed, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim aka Yenah Han, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada. L'arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 26 settembre.