Robert Downey Jr. parla della 'fine del viaggio' dei personaggi di Tony Stark e Steve Rogers

Robert Downey Jr.: il video della prima volta come Iron Man e i suoi compensi per i film del MCU

Non è chiaro se i due eroi torneranno in futuro, sebbene Marvel Studios sappia benissimo quanto i fan hanno adorato (e adorano tuttora) l'interpretazione dei due attori nei vari film dedicati agli Avengers.

Inoltre, Robert Downey Jr. non sembra sentirsi in alcun modo superiore ai sui colleghi, specie quando la gente tende a confrontare la sua interpretazione con quella di Evans e Mark Ruffalo (Hulk/Bruce Banner).

Per noi era finita qui. Abbiamo deciso di scendere dal carrozzone dei film Marvel mentre si dirigeva verso altre destinazioni. Sapevamo che era parte del lavoro. C'è qualcosa di molto rassicurante in tutto ciò. Sono contento che entrambi saremo lì ad accogliere gli altri attori quando questi decideranno di riporre i costumi degli eroi che hanno interpretato per tanto tempo.

Due personaggi, quelli interpretati da Downey Jr. ed Evans, che hanno permesso all'Universo Cinematografico Marvel di esplodere in tutta la sua potenza. Ora, è proprio l'attore che ha vestito i panni di Tony Stark a partire dal 2008 (nel primo Iron Man diretto da Jon Favreau) a spiegare in un'intervista al magazine Disney twenty-three (via ComicBook ) perché lui e Chris Evans hanno avuto l'obbligo morale di abbandonare il Marvel Cinematic Universe.

L'attore Robert Downey Jr. ha parlato delle ragioni per cui lui e Chris Evans si sono sentiti in obbligo di svestire i panni di Iron Man e Captain America dopo Avengers: Endgame.

