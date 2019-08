Slam Dunk: lo storico manga sul basket torna con una nuova edizione

Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 28/08/2019 15:54 | aggiornato 28/08/2019 15:57

Panini Comics è pronta a lanciare una nuova edizione del capolavoro di Takehiko Inoue con una nuova veste grafica e traduzioni aggiornate.

1 condivisione

Il genere dei manga sportivi è da sempre uno dei più popolari in tutto il mondo, basti pensare a quanto siano rimasti nel cuore degli appassionati opere come Captain Tsubasa (da noi Holly e Benji) o Mila e Shiro (in originale Attacker You). Se però dovessimo sceglierne uno davvero rappresentativo per la qualità narrativa e il realismo nel rappresentare lo sport giocato, allora senza dubbio lo scettro andrebbe a Slam Dunk, storico manga di Takehiko Inoue dedicato al basket.

Se vi siete persi questo capolavoro in passato allora non preoccupatevi, perché Panini Comics, tramite la sua divisione dedicata al fumetto giapponese, Planet Manga, è pronta a far tornare Slam Dunk in una nuova edizione.

HD Shueisha

Dal 12 settembre sarà disponibile il primo volume della restyled edition, che in totale sarà composta da 20 numeri. Questa nuova edizione avrà volumi più corposi con una nuova distribuzione dei capitoli che garantiranno un nuovo ritmo narrativo, inoltre le traduzioni sono state completamente aggiornate. Infine le copertine sono state disegnate da zero dal maestro Inoue appositamente per l'occasione.

La storia di Slam Dunk ruota intorno ad Hanamichi Sakuragi, un teppista che decide di entrare nel club di basket del liceo Shohoku per conquistare il cuore di Haruko Akagi, appassionata di questo sport e sorella del capitano del club. Nonostante il poco interesse iniziale, Sakuragi scopre pian piano di amare il basket e inizia ad allenarsi sempre più seriamente per diventare un grande giocatore.

SLAM DUNK © Takehiko Inoue/I.T. Planning, Inc. Edizione italiana Panini Comics

Slam Dunk è stato uno dei manga shonen sportivi più amati sia in Giappone che nel mondo. In patria ha contribuito notevolmente a rendere popolare il basket, facendo appassionare le nuove generazioni come non mai. L'uscita della nuova edizione italiana inoltre, coinciderà con lo svolgimento dei campionati mondiali maschili di basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

Avete già letto Slam Dunk o avete intenzione di leggerlo in questa nuova edizione?