Stranger Things, ecco i Funko di Robin e Alexei

28/08/2019

Arrivano le miniature dedicate a due dei personaggi più amati della terza stagione.

La terza stagione di Stranger Things si è rivelata un gran successo, merito non solo di una sceneggiatura riuscita e coinvolgente ma anche di personaggi carismatici. Oltre a Undici, Mike e compagnia, la season 3 ha presentato un paio di new entry che gli appassionati hanno apprezzato non poco: Robin, la collega di Steve nel nuovo centro commerciale di Hawkins, e Alexei, lo scienziato russo che ha accompagnato Hopper e Joyce per gran parte della loro avventura.

È proprio ai due nuovi personaggi che Funko ha deciso di dedicare delle versioni stilizzate, ricreate nei minimi dettagli e con riferimenti agli episodi usciti lo scorso 4 luglio.

Robin sfoggia la sua divisa di Scoops Ahoy, gelateria all'interno dello Starcourt Mall: tra le mani stringe la lavagnetta su cui, in una delle prime puntate della terza stagione, segna tutte le volte che Steve viene respinto dalle ragazze. Alexei indossa invece pantaloni e camicia e tiene in mano la granita al gusto ciliegia, per cui va matto.

Visto il clamore dello show creato dai fratelli Duffer, la mossa di Funko! è più che mai comprensibile e va a espandere una collezione già ricca (bellissimi anche gli altri Funko dedicati a Stranger Things 3). I Funko! POP di Alexei e Robin saranno disponibili prossimamente (al momento non è specificato quando).

