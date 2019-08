Tenet, Himesh Patel si aggiunge al già nutrito cast del film di Christopher Nolan

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 28/08/2019 10:49 | aggiornato 28/08/2019 10:53

Il nuovo misterioso film di Christopher Nolan ha un nuovo (potenziale) protagonista: Himesh Patel.

1 condivisione

Dopo il suo ruolo da protagonista nel film Yesterday diretto da Danny Boyle, Himesh Patel avrà una parte in Tenet, il nuovo attesissimo progetto di Christopher Nolan.

Patel, a meno di altre sorprese, va a completare il cast di Tenet e sarà protagonista - in un ruolo non rivelato - al fianco di John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

Chi è Himesh Patel

Patel è apparso di recente nel film drammatico Yesterday, che ha superato le aspettative con un incasso globale di quasi 131 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di soli 26 milioni di dollari.

HD Universal Pictures L'attore Himesh Patel nel film Yesterday

L'attore inglese potrà essere visto anche nel film d'avventura di Amazon Studios dal titolo The Aeronauts, che sarà presentato in anteprima al Toronto Film Festival (che si svolgerà dal 5 al 15 settembre 2019), insieme agli attori Eddie Redmayne e Felicity Jones. Patel apparirà anche nella serie limitata della HBO Avenue 5, con Hugh Laurie, così come nella miniserie della BBC The Luminaries. Il futuro per Patel, la cui carriera è iniziata in TV nel 2010, sembra davvero roseo.

Il mistero del film di Christopher Nolan

Tenet, girato in sette paesi, è - secondo il sito americano Variety - un'epopea d'azione ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale.

Come quasi tutti i progetti di Nolan, anche Tenet - attualmente in fase di produzione - è avvolto dal mistero. Quindi, non ci sono informazioni ufficiali sulla trama, se non un teaser trailer pubblicato a sorpresa nei cinema americani, prima delle proiezioni IMAX del film Hobbs & Shaw. Il breve video di circa 40 secondi (che non è stato rilasciato ufficialmente) ha creato scompiglio fra fan, facendo pensare loro che Tenet potesse essere il sequel di Inception (film di Nolan del 2010). Ma, ovviamente non c'è stata alcuna conferma o smentita da parte di Nolan o del suo staff.

Probabilmente, se ne saprà di più (forse), quando verrà pubblicato il primo trailer, in una data non ancora annunciata, o quando il film uscirà al cinema (in America è previsto per il 17 luglio 2020).

L'eccelso comparto tecnico di Tenet

Oltre a guidare le riprese, Nolan è anche autore della sceneggiatura originale di Tenet, che, come consuetudine dell'acclamato regista britannico, sarà girato in parte in IMAX (con una risoluzione maggiore rispetto al sistema convenzionale) e in pellicola 70mm (al posto dell'ormai consueto digitale). Nolan e sua moglie, Emma Thomas, sono produttori del progetto insieme a Thomas Hayslip, che funge da produttore esecutivo.

HD Getty Images Il regista e sceneggiatore Christopher Nolan

Christopher Nolan ha la buona abitudine di circondarsi di collaboratori di altissimo livello, la cui professionalità e bravura è determinante per il successo del progetto.

Il team creativo dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk), lo scenografo Nathan Crowley (Dunkirk, First Man - Il primo uomo), il montatore Jennifer Lame (Manchester by the Sea, Midsommar - Il villaggio dei dannati), il costumista Jeffrey Kurland (Inception, Dunkirk) e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson (Mad Max: Fury Road, Dunkirk). La colonna sonora è composta dal vincitore del premio Oscar Ludwig Göransson (Black Panther, Creed II).