Il gangster movie con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel verrà presentato al New York Film Festival in un orario davvero particolare: la causa è la sua durata pari a 210 minuti, che lo rende il film più lungo mai diretto dal regista.

The Irishman, il film che segna il ritorno alle origini di Martin Scorsese, durerà tre ore e mezza. A meno che non venga tagliato all'ultimo momento dal regista, il crime drama, che tornerà alle atmosfere di Mean Streets, Quei bravi ragazzi e Casinò e aprirà il New York Film Festival il 27 settembre 2019, sarà il film più lungo mai diretto da Scorsese. Non solo: il gangster movie sarà anche il più lungo film di finzione "classico" statunitense degli ultimi due decenni. Il record di durata rimane quello dell'Hamlet diretto nel 1996 da Kenneth Branagh: 4 ore e 2 minuti.

Come rivelato da IndieWire, The Irishman aprirà il New York Film Festival ma, proprio a causa della sua durata, non verrà presentato di sera bensì alle ore 15. Una fonte ha inoltre confermato al sito che verrà proiettato senza interruzioni.

The Irishman dura esattamente 210 minuti. Tantissimi, se messi a confronto con i film degli anni Duemila di Scorsese: Silence ne durata 161, The Wolf of Wall Street 180, Hugo Cabret 126, Shutter Island 138, The Departed 151, The Aviator 170 e Gangs of New York 167. Casinò e Quei bravi ragazzi si erano fermati a, rispettivamente, 178 e 147 minuti.

Sceneggiato da Steven Zaillian, The Irishman è tratto dal romanzo L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt, titolo italiano del più efficace originale I Heard You Paint Houses. Ovvero una celebre frase rivolta dal sindacalista corrotto Jimmy Hoffa (Al Pacino) al mafioso Frank "l'Irlandese" Sheeran (Robert De Niro), il braccio armato del padrino Russell "McGee" Bufalino (Joe Pesci). "Ho sentito che dipingi le case", ovvero ammazzi la gente, in riferimento al sangue che schizza sui muri.

Il film, tra i più attesi dell'anno sin dalla diffusione delle prime immagini e del teaser trailer, ripercorre i fatti che hanno portato alla sparizione di Hoffa, protagonista del sindacalismo americano tra gli anni Cinquanta e Settanta, un caso rimasto irrisolto per anni.

Per la ricostruzione di questo episodio che ha ossessionato l'opinione pubblica statunitense per quasi trent'anni, Scorsese ha chiamato a raccolta un cast eccezionale: oltre a De Niro, Pacino e Pesci, sono presenti anche Harvey Keitel (il mafioso Angelo Bruno), Jesse Plemons (il criminale Chuckie O'Brien e vecchio amico di Hoffa), Anna Paquin (Peggy Sheeran, la figlia ribelle di Frank), Bobby Cannavale (il killer della mala Felix "Skinny Razor" DiTullio) e Stephen Graham (il caporegime della famiglia Genovese Anthony "Tony Pro" Provenzano).

Il regista si è inoltre avvalso di una speciale tecnologia anti-invecchiamento che ringiovanirà Robert De Niro e Al Pacino nella prima metà del film. Si tratta di un software messo a punto da Industrial Light and Magic e già usato in film come Il curioso caso di Benjamin Button, Blade Runner 2049, Ant-Man and the Wasp, Capitan America: Civil War e Captain Marvel.

Il debutto del film non si avrà in sala (anche se verrà distribuito pure in qualche cinema), ma su Netflix, che l'ha prodotto: The Irishman arriverà in streaming per tutti gli abbonati al servizio a partire dal 27 novembre 2019.