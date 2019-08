Nuovi scatti inediti del matrimonio di The Rock, con la moglie e le figlie

A post shared by Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) on Aug 27, 2019 at 1:40am PDT

All’evento D23, The Rock ha specificato che sua moglie lo stava aspettando per una romantica luna di miele.

Successivamente The Rock ha parlato con Access del grande giorno, sottolineando come il loro desiderio di privacy e tranquillità abbia avuto il sopravvento su tutto.

All’inizio del mese Dwayne Johnson , noto anche come The Rock, si è sposato con Lauren Hashian , cantante e figlia del celebre batterista Sid Hashian. Il matrimonio è stato intimo, con una cerimonia alle Hawaii il 18 agosto, in compagnia delle persone più care e ovviamente delle loro figlie Jasmine, 3 anni, e Tiana, 16 mesi.

