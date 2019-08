The Suicide Squad: Taika Waititi nel cast del reboot di James Gunn?

Cinema

di Marcello Paolillo - 28/08/2019 10:14 | aggiornato 28/08/2019 10:18

Taika Waititi, regista del prossimo Thor: Love and Thunder, sarebbe pronto a entrare nel cast del nuovo The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn.

The Suicide Squad è il nuovo il cinecomic targato Warner Bros. e DC, scritto e diretto da James Gunn, che promette di 'rilanciare' i personaggi visti al cinema nel 2016 nel film di David Ayer, rivelatosi purtroppo un prodotto ben sotto le aspettative dei fan.

Ora, stando a quanto riportato in anteprima da Deadline, il regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, sarebbe in trattative per entrare come attore nel progetto di Gunn in uscita nel 2021.

Al momento mancano fonti ufficiali a conferma della notizia, sebbene Waititi abbia in ogni caso già recitato in diverse pellicole, tra le quali lo stesso Ragnarok e Avengers: Endgame, pur sotto forma di semplice cameo (più precisamente nei panni del buffo alieno chiamato Korg). La lavorazione di The Suicide Squad prenderà il via il 23 settembre, quindi è più che probabile che nelle prossime settimane arrivi la conferma della partecipazione del cineasta neozelandese.

Ricordiamo in ogni caso che il prossimo film di Waititi, JoJo Rabbit, uscirà il prossimo ottobre negli USA. Ad esso seguiranno le riprese di Next Goals Wins e - al soldo di Marvel Studios - quelle del quarto capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, dal titolo Thor: Love and Thunder.

Nel cast del film di James Gunn dovrebbero fare la loro apparizione Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior e Storm Reid, oltre a Margot Robbie (nuovamente nei panni di Harley Quinn), Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis e Nathan Fillion. La nuova formazione della Suicide Squad vedrà quasi sicuramente la presenza di Peacemaker, Captain Boomerang, Rick Flag, Ratcatcher, Nanaue e Polka-Dot Man.

The Suicide Squad è previsto nei cinema americani a partire dal 6 agosto 2021.