di Chiara Poli - 28/08/2019 11:23 | aggiornato 28/08/2019 12:59

Un messaggio che ruota attorno al principale arco narrativo della prossima stagione, e una scelta precisa dei personaggi - tre donne - che lo scrivono con una bomboletta spray. Ecco cosa significa il nuovo teaser di The Walking Dead 10.

Silence the Whispers. Bisogna mettere a tacere il nemico. Bisogna fermare i sussurri. Fondamentale è eliminare i Sussurratori, magari privandoli del loro punto di forza: la capacità di aggirarsi fra gli zombie, comunicando fra loro - appunto - sussurrando per non essere scoperti.

Non ci sono dubbi sul significato del nuovo teaser di The Walking Dead per la stagione 10, in arrivo il 7 ottobre su FOX in contemporanea con gli USA.

Diffuso su Twitter dal profilo ufficiale della serie, con la dicitura "Spread the message" (diffondete il messaggio), il breve video ci dà preziose indicazioni. A scrivere su una parete il messaggio, con una bomboletta spray, sono tre personaggi della serie.

Tre protagonisti, tre donne, tutte e tre nuove arrivate.

Non ci sono Carol o Michonne, le veterane già star del nuovo poster per la stagione 10.

No: sono le donne del gruppo circondato dagli zombie e salvato da Judith, che decide poi di condurre i sopravvissuti ad Alexandria (nell'episodio 9x06).

Connie (Lauren Ridloff), Magna (Nadia Hilker) e Yumiko (Eleanor Matsuura) annunciano la strategia da mettere in atto per l'arco narrativo che sarà centrale nella stagione 10: la guerra contro i Sussurratori.

La vendetta, contro i Sussurratori. Carol e gli altri hanno sofferto molto. La sconvolgente sequenza delle picche ha tracciato un confine, ma non quello che pensava Alpha.

Stavolta non si trova di fronte a gente pronta a piegarsi al rispetto del "suo" territorio. Stavolta, il confine l'ha varcato la stessa Alpha, facendo - tanto per dirla alla The Walking Dead - "incazzare le persone sbagliate".

Ma c'è anche altro: la scelta di mettere le nuove arrivate a tracciare il messaggio vuole sottolineare come le nuove leve avranno un ruolo fondamentale nella guerra.

Sappiamo da tempo che, purtroppo, Michonne uscirà di scena nel corso della stagione 10. Possiamo sperare che raggiunga Rick nel primo film dedicato al suo personaggio, ma non ne abbiamo la certezza. L'unica cosa certa è che abbiamo perso Carl, Rick e perderemo Michonne.

Quando alcuni dei punti di riferimento per gli spettatori vengono a mancare, altri devono essere introdotti o posti in una condizione di maggiore importanza. E questa sembra essere proprio l'occasione per farlo...