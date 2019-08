Un ristorante in Thailandia serve una zuppa che bolle da 45 anni

Curiosità

di Rina Zamarra - 28/08/2019 09:33 | aggiornato 28/08/2019 09:37

In un ristorante della capitale thailandese servono una zuppa in cottura perpetua da addirittura 45 anni, con polpette, trippa, carne di manzo e noodle di riso.

Al ristorante Wattana Panich servono una zuppa che bolle ininterrottamente da 45 anni. Se siete a Bangkok, dovete andare assolutamente nel quartiere Ekkamai, dove si trova il ristorante Wattana Panich, e chiedere una scodella di neua tune.

Avrete così la possibilità di assaggiare questa zuppa con carne di manzo, polpette, trippa, frattaglie e i classici noodle, gli spaghetti di riso.

Il titolare, Nattapong Kaweenuntawong, ha ereditato il locale dalla sua famiglia. Si tratta, infatti, di un ristorante a conduzione familiare, gestito oggi dalla terza generazione dei Kaweenuntawong.

A occuparsi del grosso pentolone in cui bolle la zuppa è la madre di Nattapong. Ogni sera, la donna filtra il brodo che viene riutilizzato il giorno dopo, quando lei vi immerge nuovamente carne, spezie e noodle. È cioè il brodo a non subire mai un ricambio e a bollire da 45 anni per dare gusto e aroma eccezionali alla zuppa.

This pot of beef soup has been cooking for 45 years https://t.co/Ck8hjiiog6 pic.twitter.com/j9JChEFtuu — Boing Boing (@BoingBoing) July 24, 2019

Non si tratta di un metodo totalmente nuovo in cucina. La cottura lunghissima è alla base di piatti come lo stufato perpetuo o stufato del cacciatore, anche se si parla di molte ore o di giorni ma non certo di 45 anni.

Intorno alla pentola in cui cuoce la zuppa, inoltre, c’è uno strano anello marrone. Ebbene, si tratta del liquido fuoriuscito durante la cottura e solidificatosi nel corso del tempo!

Take a few minutes to marvel at this huge pot of Thai beef noodle soup that has been simmering for 45 years. https://t.co/puhcW4LXnK via @_smithjournal pic.twitter.com/81CXlt8fja — The New Food Economy (@newfoodeconomy) August 11, 2019

Quella del ristorante Wattana Panich non è comunque l’unica zuppa al mondo con una cottura così lunga.

In un articolo del New York Times risalente al 1981, lo scrittore Arthur Prager parlava di una zuppa di manzo sui fornelli da 21 anni in Francia. Nello stesso articolo, lo scrittore faceva riferimento persino a un pentolone in cottura da 300 anni in Normandia e a un altro accesso nel 1400 a Perpignan (Pirenei Orientali). Purtroppo, pare che quest’ultimo non sia riuscito a sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale.