Annunciato Yakuza 7 con tante novità, tra cui un nuovo protagonista

29/08/2019

Durante un evento in Giappone è stato annunciato il settimo capitolo della serie Yakuza, con tante novità rivoluzionarie.

SEGA ha annunciato durante un evento speciale in Giappone il settimo episodio della serie Yakuza, in patria conosciuta come Ryu Ga Gotoku. Il nome ufficiale in inglese sarà Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness.

Questo settimo capitolo porterà una grande rivoluzione su più piani all'interno della longeva serie iniziata su PlayStation 2 nel 2005. Per iniziare il nuovo protagonista sarà Ichiban Kasuga, che prenderà il posto del leggendario Kazuma Kiryu, la cui storia si è conclusa nel sesto episodio.

A quanto pare sembra che ci sarà anche un cambio di location, infatti il gioco non sarà più ambientato nell'ormai familiare Kamurocho, sede storica di tutti gli Yakuza e anche dello spin-off Judgment (recensito da noi poco tempo fa), ma l'azione si svolgerà a Yokohama, cittadina sul mare molto vicina a Tokyo. Immaginiamo che nulla vieti di riproporre Kamurocho come area visitabile, anche se probabilmente non sarà più il fulcro delle vicende.

La rivoluzione più grande arriva però dal combat system del titolo, che abbandona il sistema action con mosse da picchiaduro per inserire battaglie nello stile degli RPG giapponesi, con combattimenti a turni con un intero party di personaggi su schermo, come possiamo vedere dalla prima sequenza di gameplay.

All'evento era presente il Game Director della saga Toshihiro Nagoshi, che esprimendosi sul nuovo sistema di combattimento ha dichiarato:

Lo stile degli Yakuza classici ha ormai raggiunto una forma completa e perfezionata, volevamo provare qualcosa di nuovo. La nostra speranza è che piaccia ai fan, in caso contrario saremo felici di tornare sui nostri passi per i capitoli futuri.

Attualmente Yakuza 7 è previsto in Giappone per il 16 gennaio 2020, mentre l'uscita in occidente per il momento è stata fissata in un imprecisato momento del 2020.

Nel frattempo i fan di Yakuza potranno recuperare i capitoli usciti precedentemente su PlayStation 3 nella Yakuza Remastered Collection, con Yakuza 3 già disponibile e il 4 e il 5 in arrivo nei prossimi mesi.

Cosa ne pensate dell'evoluzione del nuovo Yakuza, siete contenti di questo cambiamento radicale o preferivate lo stile più classico?