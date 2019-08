È il 69% in più del totale dell'anno scorso: una cifra ragguardevole, ma ancora lontana dai 588,3 milioni di dollari guadagnati dai colleghi uomini. Segno che anche a Hollywood il " Gender Pay Gap ", ovvero la parità retributiva tra uomini e donne sul mercato del lavoro, non è ancora stato colmato.

Se al sesto posto si conferma pure Kaley Cuoco (con 25 milioni), settima e ottava posizione sono occupate da due new entry: parliamo di Elisabeth Moss (la June Osborne di The Handmaid's Tale ha ottenuto 24 milioni di ricavi) e Margot Robbie , che tra C'era una volta a... Hollywood e Birds of Prey è arrivata a 23,5 milioni di dollari.

Al quarto posto c'è un'altra star di Big Little Lies: Nicole Kidman . La diva australiana ha guadagnato 34 milioni, mentre Jennifer Aniston , che si piazza in quinta posizione, è arrivata a quota 28 milioni.

Sul podio si conferma Reese Witherspoon : l'attrice, tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione di Big Little Lies e sempre più attiva come produttrice, quest'anno ha strappato contratti pari a 35 milioni di dollari.

Il gruzzoletto della Johansson è davvero sostanzioso. Anche perché la seconda in graduatoria è Sofia Vergara : la Gloria di Modern Family si ferma, si fa per dire, a 44,1 milioni di dollari.

Come ogni anno, il sito Forbes ha stilato la classifica delle attrici più pagate di Hollywood: nel 2019 la più retribuita risulta Scarlett Johansson con 56 milioni di dollari, ma nel resto della "classifica" non mancano diverse sorprese.

