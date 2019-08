Brad Pitt è arrivato a Venezia per il film Ad Astra: ecco le foto

CelebrityCinema

29/08/2019

Brad Pitt è arrivato a Venezia in splendida forma per presentare il film Ad Astra di James Gray, in concorso per il Leone d'oro della 76esima edizione del Festival.

Brad Pitt è sbarcato alla Laguna. L’attore è arrivato a Venezia per la presentazione del suo ultimo film Ad Astra, in concorso per il Leone d’oro alla 76esima edizione del Festival del Cinema.

L’attore è stato protagonista di un arrivo davvero da star e ha suscitato l’entusiasmo dei fan, che lo attendevano impazienti. Coppola, occhiali da sole e abbigliamento minimalista per il divo, che è decisamente in gran forma.

Pitt era atteso per gli incontri con la stampa, prima della proiezione di Ad Astra prevista per il 29 agosto. L’attore ha presentato il film di James Gray, in cui veste i panni dell’ingegnere aerospaziale Roy McBride.

Roy è lievemente autistico, è sposato con Eve (Liv Tyler) e vive nel ricordo del padre scomparso 20 anni prima nel bel mezzo di una spedizione su Nettuno. In realtà, la scomparsa del padre è caratterizzata da molti lati oscuri. Per capire l'accaduto, Roy finirà per accettare l'incarico di smantellare il progetto paterno partendo a sua volta per Nettuno.

Il suo viaggio si rivela subito una missione complessa, anche dal punto di vista personale. Roy, infatti, scoprirà che il padre non era affatto la persona che lui credeva e che, probabilmente, era invischiato in strani esperimenti segreti in grado di distruggere l’umanità.

Nel cast del film, in uscita nei cinema italiani il 26 settembre 2019, anche Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Donald Sutherland.

Brad Pitt è solo la prima delle tante star attese in Laguna per un'edizione del Festival di Venezia decisamente in stile hollywoodiano. Sono previsti, infatti, tanti divi da Roger Waters a Johnny Depp, da Joaquin Phoenix a Scarlett Johansson, da Meryl Streep a Robert De Niro fino a Jude Law.