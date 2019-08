Breaking Bad: un laboratorio di Jesse e Walter è in affitto su AirBnb

CuriositàTV NewsCinema

Non sapete come ingannare l'attesa per l'uscita del film di Breaking Bad? Un viaggio ad Albuquerque, in uno dei laboratori di Walter e Jesse, potrebbe fare al caso vostro.

Amate alla follia Breaking Bad? Nell’attesa dell’arrivo di El Camino: Il film di Breaking Bad, allora, potreste regalarvi un esclusivo soggiorno ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, luogo delle riprese della serie AMC. E per rendere il tutto ancora più esclusivo, potreste scegliere l’abitazione messa disposizione da Sam e suo figlio Ben: si tratta della casa nella quale Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) si sono rifugiati per un breve periodo per continuare la loro produzione di metanfetamina.

Biiinge sottolinea che si tratta dell’edificio protagonista del terzo episodio della quinta stagione di Breaking Bad, chiamato “Indennità di rischio”. Nella puntata, i due personaggi principali sono proprio in cerca di un nuovo covo, aiutati da Saul e Mike. Alla fine, grazie a una compagnia di disinfestazione compiacente, la Vamonos Pest, Walter e Jesse troveranno rifugio proprio nel fabbricato ora utilizzabile come casa per le vacanze.

Se si va a spulciare la descrizione dell’immobile su AirBnb, è possibile leggere:

Questa casa è stata utilizzata per filmare un epico episodio dello show televisivo Breaking Bad! Vivi un’esperienza emozionante ricreando i momenti filmati in questa casa! L’edificio ha quattro camere da letto (una di queste è dedicata ai più piccoli!), aree comuni, cucina e un giardino, per un'esperienza indimenticabile.

E per rendere l’esperienza ancora più “indimenticabile”, Sam e Ben hanno pensato bene di includere nel soggiorno anche le iconiche tute Hazmat utilizzate da Walter e Jesse durante i loro loschi traffici, oltre che le divise da lavoro Vamonos Pest. L’intera abitazione, poi, è tappezzata di foto raffiguranti i personaggi di Breaking Bad.

I più curiosi, poi, possono anche girovagare per il vicinato e imbattersi in altri luoghi simbolo della serie AMC, come il covo di Tuco e l’autolavaggio dove il personaggio interpretato da Bryan Cranston ha lavorato per un certo periodo all’inizio della serie.

Non mancano, inoltre, la casa di Jesse, raggiungibile in 23 minuti di auto, e quella di Walter, posta a 30 minuti di guida. Quest’ultima, vera e propria meta di pellegrinaggi da parte dei fan, nel 2017 è stata recintata dai suoi veri proprietari per dissuadere gli appassionati a recarsi sul posto.

Se Albuquerque è una meta un po’ troppo esotica per le vostre vacanze, potete sempre prepararvi all’arrivo del film di Breaking Bad ripassando alcuni dei momenti più iconici della serie. Lo stesso Aaron Paul, via Twitter, ha consigliato di riguardare un intenso dialogo tra Walter e Jesse risalente alla terza stagione dello show.

Avreste voglia di passare del tempo nella casa messa a disposizione da Sam e Ben?