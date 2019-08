C’era una volta... a Hollywood, la prima featurette in italiano del film di Tarantino

Una vera e propria lettera d’amore al luccicante mondo di Hollywood, come sottolinea Leonardo DiCaprio, ma anche l’occasione per riflettere sulla perdita di innocenza di un mondo sconvolto dagli omicidi legati a Manson.

Ma non basta, perché C’era una volta a… Hollywood mischia realtà e finzione quando viene introdotta la figura di Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie . La giovane attrice, moglie di Roman Polanski, nel film è la vicina di casa di Rick, e andrà incontro al suo triste destino venendo uccisa dagli adepti di Charles Manson, portato in scena da Damon Herriman . Tra i seguaci del killer di Cielo Drive c’è anche Margaret Qualley , che durante la première losangelina di C’era una volta a… Hollywood ha dato la sua personale definizione della pellicola:

