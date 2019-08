Libri

Sta per arrivare in libreria I testamenti, il nuovo romanzo della Atwood, seguito de Il racconto dell'Ancella.

Settembre, tempo di Festivaletteratura a Mantova. E quest’anno anche tempo di nuove, attesissime uscite in libreria. Il 10 settembre, infatti, è la data di uscita in contemporanea mondiale de I testamenti, seguito del fortunato Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood.

L’autrice, per il lancio del suo nuovo romanzo, il 5 settembre sarà ospite proprio a Mantova con un incontro dal titolo Se la realtà supera la fantasia: un dialogo con lo scrittore Alberto Manguel su chi cerca di cancellare i passi in avanti fatti dall’umanità, riportandola indietro.

I testamenti, come detto, esce in contemporanea mondiale, trattamento riservato ai casi editoriali più attesi e amati dal grande pubblico. Fulcro di questo appuntamento planetario sarà la libreria Waterston di Piccadilly a Londra, che sarà aperta la sera del 9 settembre, per un conto alla rovescia per la messa in vendita del volume.

Sempre a Londra, il 10, la Atwood ha in programma un’intervista dal National Theater di Londra, che verrà rilanciata in mille cinema sparsi per tutto il mondo.

E non solo: pare che molti siano gli eventi organizzati per celebrare questa nuova uscita. Uno su tutti, quello di Chicago che garantisce che parte dei proventi del lancio verrà devoluta a un fondo locale per la difesa del diritto di aborto.

I testamenti riprende, nella grafica della cover, la precedente, cambiandone però i colori.

Questo libro nasce da tutte le domande che mi avete fatto su Gilead e i suoi meccanismi interni. Beh, non solo da questo. L’altra fonte di ispirazione è il mondo in cui viviamo oggi.

Così ha dichiarato Margaret Atwood, riempiendo ancora più di attesa questo conto alla rovescia verso il 10 settembre.

Non ci resta che aspettare!