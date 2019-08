La 'Dark Rey' di L'Ascesa di Skywalker e il meme del coltellino svizzero

CinemaCuriosità

di Giuseppe Benincasa - 29/08/2019 11:16 | aggiornato 29/08/2019 11:20

Non c'è alcun dubbio che la scena che ha impressionato di più dello special look di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, mostrato durante il D23 Expo, sia quella che vede protagonista una versione dark di Rey (interpretata da Daisy Ridley).

La protagonista della nuova trilogia di Guerre Stellari si presenta in abiti scuri, come un Sith, mentre impugna un nuovo tipo di spada laser. Quest'ultima ha una nuova impugnatura, mai vista prima, che con un veloce scatto la trasforma in un'arma dotata di un doppio laser rosso (simile a quella di Darth Maul, vista in La minaccia fantasma).

Qui sotto potete vedere il momento in cui Rey sfodera la nuova lightsaber:

Disney La scena della Dark Rey dallo special look di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Questa novità sembra essere stata ben accolta dai creatori di meme, che si sono subito dati da fare per creare la versione coltellino svizzero laser:

Here, lemme turn that up for you. pic.twitter.com/1drcxo7lYA — Action Movie Dad (@ActionMovieKid) August 26, 2019

L'utente Twitter Action Movie Dad ha creato questo piccolo ed esilarante meme, che vede la spada laser a doppia lama di Dark Rey re-immaginata come lo strumento universale di cui un Jedi e/o un Sith ha veramente bisogno.

Se questa "Dark Rey" si presenterà nella realtà dell'universo di Star Wars o se si tratta solamente del frutto di un brutto sogno della ragazza (come le sequenze viste in Star Wars: Il risveglio della Forza, nella scena della cantina di Maz Kanata) non è ancora certo. Questa versione di coltellino svizzero-lightsaber, però, è davvero esilarante!

Star Wars: L'ascesa di Skywaler sarà nelle sale italiane da mercoledì 18 dicembre. Diretto da J. J. Abrams (Star Wars: Il risveglio della Forza) e interpretato da Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Adam Driver (Kylo Ren), Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Leia Organa), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Ian McDiarmid (Palpatine), Keri Russell (Zorii), Domhnall Gleeson (Generale Hux), Kelly Marie Tran (Rose Tico) e Billie Lourd (Luogotenente Connix), più i "droidi" Jimmy Vee (R2-D2) e Anthony Daniels (C-3PO).

