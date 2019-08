La Matassa, trama e cast del film di e con Ficarra e Picone

Cinema

di Rina Zamarra - 29/08/2019 09:33 | aggiornato 29/08/2019 09:37

La matassa è il secondo film di Ficarra e Picone: la trama è incentrata sul rapporto difficile tra due cugini, che si sono allontanati per questioni familiari.

La matassa è il secondo film del duo Ficarra e Picone. Dopo il successo della pellicola Il 7 e l’8, i due comici sono tornati al cinema sempre con la direzione di Giambattista Avellino, regista che ha alle spalle una lunga carriera televisiva al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ha diretto, infatti, per anni gli episodi di Casa Vianello ed è stato sia regista che sceneggiatore di Il 7 e l’8 e La Matassa.

Siamo nel 2009 e il film ottiene un grande successo al botteghino, con un incasso complessivo che supera i 10 milioni di euro.

HD Getty Images Ficarra e Picone al FuoriCinema 2017

La matassa: la trama

Il film ha come protagonisti i due cugini Gaetano (Salvatore Ficarra) e Paolo Geraci (Valentino Picone). I due sono stati in ottimi rapporti da piccoli, ma una volta cresciuti hanno lasciato che i problemi familiari li dividessero.

Paolo aiuta il padre nella gestione dell’albergo di famiglia, mentre Gaetano dirige un’agenzia matrimoniale che organizza unioni tra uomini italiani e donne straniere, interessate a ottenere i permessi di soggiorno. Gaetano stesso è sposato con la russa Olga, con cui ha messo in piedi la sua attività.

Per uno strano scherzo del destino i due cugini si trovano nella stessa chiesa dove si stanno svolgendo i funerali del padre di Paolo, che gli ha lasciato in eredità l’albergo di famiglia.

In chiesa Gaetano ascolta per caso la confessione del cugino al prete. Paolo è un ipocondriaco e teme di essere ammalato. Confessa così al parroco che, in caso di morte, sarebbe intenzionato a lasciare l’albergo al cugino.

Gaetano mette allora in piedi il suo piano criminale per far credere al cugino di essere un caso disperato e ottiene la donazione dell’albergo. La sua coscienza però gli rimorde e lo induce a pentirsi. Purtroppo il pentimento sembra tardivo, perché Paolo pensa al suicidio e i due finiscono per litigare come i loro rispettivi padri.

Da questo momento in poi, il loro rapporto non è più al centro della vicenda, perché sono costretti a difendersi da una richiesta di pizzo. Iniziano così delle nuove avventure, che li vedranno ritrovare il loro legame per far fronte al pericolo delle minacce dei mafiosi.

La matassa: il cast

Oltre a essere un film sui rapporti familiari, La matassa è un film con diversi membri della famiglia degli attori protagonisti. Nella scena del funerale in chiesta è presente, infatti, Rossella Leone, la moglie di Ficarra con in braccio il loro secondogenito Tommaso. Non solo, il cane del film è Saverio, l’amico a quattro zampe di Ficarra.

Qui di seguito, il cast completo de La matassa, in cui figurano anche Maria Di Biase del duo Nuzzo e Di Biase e Claudio Gioè (I cento passi, Boris - Il film e La mafia uccide solo d’estate):