Matthew McConaughey è ufficialmente un professore in Texas

Matthew McConaughey diventa professore per un semestre presso l'Università del Texas.

Matthew McConaughey sale in cattedra! No, non si tratta di un nuovo ruolo al cinema o in TV. La star di True Detective sarà un docente presso l'Università del Texas.

L'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club è stato nominato professore di cinema per il dipartimento di Radio, Film e TV dell’università texana con sede ad Austin.

Il Moody College of Communication ha annunciato la notizia in un tweet, pubblicando una foto in cui McConaughey posa insieme ad altri professori e a una classe al completo.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A — TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019

L'attore di Interstellar non è un volto nuovo nel campus texano: si è laureato in quella stessa università nel 1993! Non è un caso, allora, che abbia continuato a frequentare, negli ultimi tempi, i luoghi in cui ha trascorso quattro anni della sua vita.

Già dal 2015, infatti, McConaughey ha ricoperto il ruolo di docente in visita alla University of Texas. Ha co-diretto e sviluppato un corso denominato “Script to Screen”, incentrato sulla produzione di un'opera cinematografica e quest'anno porterà avanti il programma del corso facendo riferimento ai film di cui è stato protagonista.

I suoi studenti potranno immergersi nei processi creativi e tecnici del mondo del cinema con un insegnate d'eccezione, che porterà loro bozze, sceneggiature e storyboard direttamente dal dietro le quinte di famose pellicole cinematografiche.

Il prossimo semestre all'Università del Texas si preannuncia ricco di interessanti sorprese col professor McConaughey!