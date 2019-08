PlayStation Plus, i giochi gratuiti di settembre 2019 sono Batman: Arkham Knight e Darksiders III

Videogames

di Pasquale Oliva - 29/08/2019 12:48 | aggiornato 29/08/2019 12:51

Sony annuncia la Instant Game Collection per settembre. I giochi che gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente sono Batman: Arkham Knight e Darksiders III.

Seguendo ormai quella che sembra essere diventata una tradizione, Sony ha annunciato puntuale nell'ultimo mercoledì del mese i giochi che gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente per tutto quello successivo: Batman: Arkham Knight e Darksiders III.

I giochi gratuiti di agosto, ancora disponibili al download, hanno fatto storcere il naso a più di qualche utente, soprattutto se paragonati a quelli offerti da Microsoft per Xbox One per lo stesso mese, ma il gigante giapponese vuole farsi perdonare con i due titoli sopracitati. Batman: Arkham Knight è oggi parte della famiglia PlayStation Hits, Darksiders III - rilasciato nel 2018 - è invece il terzo capitolo dell'acclamata serie videoludica di THQ Nordic.

HD Rocksteady Studios Batman: Arkham Knight tra i giochi gratuiti PS Plus di settembre 2019

In attesa delle proposte di Microsoft, analizziamo la Instant Game Collection che Sony ha scelto per i suoi utenti abbonati a PlayStation Plus per settembre 2019.

Batman: Arkham Knight

È il capitolo conclusivo della trilogia che porta la firma di Rocksteady Studios, un'adrenalinica avventura tra le strade di Gotham infestate da criminali di ogni sorta e guidati da iconici villain dell'universo DC, come Spaventapasseri e Killer Croc.

Indossa il leggendario mantello nero ed esplora la vasta metropoli, arrampicandoti sulle pareti col rampino, volteggiando sui tetti e tra gli edifici o sfrecciando per le strade con la Batmobile super-potenziata. Affronta alcuni dei più iconici nemici del Crociato Mascherato, tra cui Spaventapasseri, Harley Quinn, Killer Croc e altri ancora, in feroci combattimenti a mani nude e utilizza una serie di gadget per liberare la città una volta per tutte.

Darksiders III

In Darksiders III torna Furia, sorella dei Cavalieri dell'Apocalisse. Il suo obiettivo in questo action-adventure game è dare la caccia ai Sette Peccati Capitali per ristabilire l'equilibrio tra le forze che hanno portato il caos sulla Terra.

Vesti i panni di Fury, la più imprevedibile ed enigmatica dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, e torna su quel che resta della Terra per andare a caccia dei sette peccati capitali e distruggerli. Insegui ognuno dei sette peccati capitali, uccidine gli sgherri e ripristina l’equilibrio tra il bene e il male sulla Terra.

Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare Batman: Arkham Knight e Darksiders III a partire dal 3 settembre. Disponibili al download ancora per pochi giorni WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4, affrettatevi dunque a scaricare la vostra copia.