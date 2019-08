Tenet, il teaser trailer compare online: guardalo qui (finché dura)

Alla fine del video viene confermata la data di uscita (luglio 2020) e il fatto che Christopher Nolan lo proporrà, come sua consuetudine, in formato IMAX e in pellicola 70mm in alcune sale selezionate.

Il filmato si apre sul particolare di un colpo di arma da fuoco su un vetro, all'interno della stanza è distinguibile una figura, riconoscibile nel personaggio di John David Washington . Tra le immagini, appaiono le parole: "È giunto il momento di avere un nuovo protagonista" e "È giunto il momento di avere un nuovo tipo di missione". Poi il protagonista della scena si avvicina al vetro per toccare il foro creato dal proiettile, come se effettivamente l'avesse già trovato così. Spostandosi verso destra, si notano altri fori. Seguono brevi scene di momenti concitati: Washington che sembra svegliarsi, alcune forze militari che corrono, sempre Washington intento a colpire qualcuno, poi lui scortato da altri due uomini e successivamente con indosso un respiratore.

Adesso, grazie a un leak online, si può vedere - in una buona definizione e in francese - il teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan . Eccolo qui sotto, finché dura (sta scomparendo rapidamente su tutte le piattaforme online):

Se ne è parlato tanto , fino a pensare che il breve teaser trailer mostrato in USA prima della proiezione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw , potesse contenere indizi tali da far ipotizzare che Tenet fosse il sequel di Inception .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok