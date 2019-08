Terminator - Destino Oscuro, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger armati in una nuova immagine

Cinema

29/08/2019

Il giorno dopo il giorno del giudizio sta arrivando!

Linda Hamilton e Arnold Schwarznegger tornano sul grande schermo, insieme per dare vita a un nuovo capitolo della saga di Terminator e per far ripartire un franchise che si stava perdendo. Infatti, il nuovo capitolo dal titolo Terminator: Destino Oscuro sarà un diretto sequel (ambientato 27 anni dopo) di Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Ciò "cancella" dalla storia (e da tutte le linee temporali create) i film Terminator 3 - Le macchine ribelli (2003), Terminator Salvation (2009) e Terminator Genisys (2015).

La coppia di attori, rispettivamente Sarah Connor e Carl il T-800, sono protagonisti di una nuova immagine promozionale del film, pubblicata sull'account ufficiale Twitter di Fandango (il famoso sito di prevendite di biglietti del cinema), che potete vedere qui sotto:

Il frame da Terminator: Destino Oscuro mostra i due protagonisti armati, all'interno di quello che ha tutta l'aria di essere un aeroplano.

Dove eravamo rimasti

Nell'attesa che Terminator: Destino Oscuro arrivi nei cinema italiani il primo novembre, è doveroso fare un viaggio indietro nel tempo fino al 1991, quando James Cameron proponeva al mondo una delle sue opere di fantascienza più innovative dal punto di vista degli effetti speciali e uno dei pochi sequel della storia del cinema all'altezza, se non superiore, al primo capitolo.

In Terminator 2 - Il giorno del giudizio, Sarah Connor (Linda Hamilton) subisce le conseguenze dei fatti che le hanno sconvolto la vita nel film precedente (Terminator del 1984). Inoltre, Sarah, adesso ha un figlio di dieci anni, ovvero il già famoso John Connor (Edward Furlong), futuro capo della resistenza contro le Macchine. Dal futuro, il sistema di intelligenza artificiale Skynet si continua a evolvere e manda indietro nel tempo un nuovo modello di Terminator, il T-1000. Quest'ultimo composto da metallo liquido, apparentemente indistruttibile, dà la caccia a John Connor, con lo scopo di evitare la nascita della resistenza umana.

John e sua madre Sarah vengono inaspettatamente aiutati da un vecchio modello T-800 (Arnold Schwarznegger), che ha le fattezze di quello che dava loro la caccia nel primo film. Alla fine, gli eroi riescono a sconfiggere il T-1000 all'interno di una fonderia, dove quest'ultimo viene sciolto in una vasca di acciaio fuso. Il T-800, invece - al fine di eliminare ogni traccia cybernetica proveniente dal futuro - si auto-termina fondendosi con l'acciaio (potete vedere la scena nel video qui sotto). Il giorno del giudizio sembra essere stato cancellato.

La nuova storia

Nonostante Sarah e John Connor abbiano eliminato dal calendario la data del giorno del giudizio, sembra che Skynet sia determinata a eliminare ogni traccia umana dal pianeta e, in particolar modo, un essere ibrido cyborg-umano. Da quello che si può vedere nel trailer di Terminator: Destino Oscuro, sembra che le macchine si stiano integrando nella vita degli uomini e che questo possa portare a una alleanza non favorevole a Skynet, poiché gli umani avrebbero degli alleati molto più forti.

La regia del film è affidata a Tim Miller, che ha sorpreso tutti con il suo Deadpool (2016). James Cameron figura tra i produttori e, soprattutto, tra gli autori del soggetto. Nel cast, i fan ritroveranno i tre protagonisti principali del secondo capitolo della saga, ovvero Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton e Edward Furlong. Le nuove aggiunte al cast principale sono Mackenzie Davis nei panni di Grace, Natalia Reyes nel ruolo di Dani Ramos e Gabriel Luna nei panni del nuovo Terminator.