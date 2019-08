The Aeronauts, il trailer ufficiale del film con Felicity Jones e Eddie Redmayne

Cinema

29/08/2019

Verso l'ignoto con Felicity Jones e Eddie Redmayne!

Amazon Prime Video ha pubblicato sul proprio canale YouTube il primo trailer del film The Aeronauts (che potete vedere in testata a questo articolo), con due degli attori più apprezzati degli ultimi anni, ovvero Felicity Jones e Eddie Redmayne.

Il filmato porta lo spettatore nel 1862, insieme alla temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren (interpretata da Felicity Jones) e al pionieristico meteorologo James Glaisher (Eddie Redmayne). I due hanno in progetto di far progredire la conoscenza del tempo atmosferico e di volare più in alto di chiunque altro nella storia. Mentre infrangono i record e portano avanti le loro scoperte scientifiche, il duro viaggio li aiuterà a trovare il proprio posto nel mondo. Insieme affronteranno sfide fisiche ed emotive, fino a lottare per la propria sopravvivenza.

Il film diretto da Tom Harper, che si ispira a fatti realmente accaduti, sarà nei cinema americani dal 6 dicembre, per poi essere disponibile sul servizio streaming Amazon Prime Video dal 20 dicembre 2019. Nel cast di The Aeronauts figura anche il nome di Himesh Patel, già protagonista del film Yesterday e prossimo attore in Tenet di Christopher Nolan.

I protagonisti della serie

Felicity Jones e Eddie Redmayne hanno già lavorato insieme nel film La teoria del tutto del 2014. Le loro recitazioni hanno ricevuto entrambe una nomination ai premi Oscar e tra i due, Redmayne ha vinto l'ambita statuetta.

HD Getty Images Felicity Jones e Eddie Redmayne insieme per la presentazione del film La teoria del tutto

Felicity Jones è famosa per il suo ruolo di Jyn Erso nell'universo cinematografico di Star Wars e più precisamente nel film Rogue One: A Star Wars Story del 2016, diretto da Gareth Edwards.

Eddie Redmayne è famoso per il suo ruolo di Newt Scamander nella saga cinematografica di J. K. Rowling, ambientata nel magico mondo di Harry Potter e al momento, composta da due film: Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici - I crimini di Grindelwald. Redmayne è un attore molto versatile che ha dimostrato le sue doti artistiche in film come Les Misérables del 2012 e The Danish Girl del 2015, interpretazione per la quale ha ricevuto una nomination ai premi Oscar.