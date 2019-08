The New Pope, il teaser trailer rilasciato a Venezia (con Jude Law in costume sulla spiaggia)

TV News

di Alice Grisa - 29/08/2019 11:15 | aggiornato 29/08/2019 11:20

Il 1 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia verrà presentata in anteprima The New Pope, nuovo capitolo della serie di successo di Paolo Sorrentino. Nell’attesa, possiamo già scoprire il trailer con Jude Law in costume.

I riflettori si sono già accesi e i flash sono già pronti per immortalare ogni istante della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, una parata di stelle e di film d’autore sparpagliati tra i giorni dell’evento e il fitto calendario.

Proprio nella cornice della Laguna è stato presentato il primo teaser trailer ufficiale di una delle serie più attese dell’autunno, The New Pope, sequel di The Young Pope, successo dell’autunno 2016.

The New Pope promette faville e i fan del primo capitolo sono già schierati. Tra i protagonisti, spiccano due attori due volte nominati agli Oscar: Jude Law e John Malkovich.

La seconda stagione, un nuovo occhio sul mondo del Vaticano, verrà proiettata in anteprima mondiale a Venezia domenica 1 settembre, come Evento Speciale Fuori Concorso.

HD HBO, Sky, Canal + John Malkovich in The New Pope

Nell’attesa, possiamo scoprire il trailer, un montaggio alternato su una doppia camminata che presenta il papa Jude Law (muscoloso e tonico) mentre sfila su una passerella sulla spiaggia con un sexy slippino bianco, parallelamente alle immagini dei cardinali e degli alti esponenti del Vaticano che incedono, con lo stesso ritmo, tra i corridoi dei palazzi romani. Il set di Law in costume a Venezia aveva scatenato entusiasmi e fibrillazione sui social, fin dai primi scatti rubati.

C'è un momento in cui, dopo aver sfilato tra avvenenti ragazze che praticano sport on the beach, il papa guarda direttamente nell'obiettivo, quasi ammiccando al telespettatore.

HD HBO, Sky, Canal + Il papa di Jude Law sulla spiaggia

Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, The New Pope è articolata in nove episodi e riparte da dove si era interrotta la serie precedente, per raccontare la storia di un nuovo Papa.

La serie, realizzata da Sky, HBO e CANAL +, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio, sarà distribuita a livello internazionale da Fremantle, dopo gli ultimi successi delle serie che ha lanciato: American Gods, Picnic a Hanging Rock, L’amica geniale.

The New Pope è una produzione originale, realizzata grazie ai crescenti investimenti del colosso britannico Sky, culminati nel recente lancio di Sky Studios, la nuova casa di produzione e sviluppo paneuropea.

Getty Images Paolo Sorrentino è il creatore di The New Pope, come di The Young Pope

Nel cast, oltre ai già citati Law e Malkovich, ritroveremo volti già protagonisti di The Young Pope come Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, a cui si aggiungono nuovi personaggi interpretati da Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, oltre a guest star del calibro di Sharon Stone e Marilyn Manson.

La serie arriverà prossimamente su Sky in Italia, UK e Germania.

Siete pronti a scoprire la nuova stagione?