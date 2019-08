The OA non avrà un film conclusivo, nonostante le richieste dei fan

TV News

Gli appassionati non sapranno mai come si sarebbe dovuto concludere lo show.

The OA non avrà una terza stagione e neppure un film conclusivo. La serie acclamata da pubblico e critica, come dimostrano anche i risultati su Rotten Tomatoes, è stata cancellata qualche settimana dopo il debutto della season 2. Un fulmine a ciel sereno per i fan, che si sono riversati sui social network per chiedere a Netflix il ripristino dello show.

In mancanza di nuovi episodi, gli appassionati si sarebbero accontentati di un film che andasse a completare la storia lasciata in sospeso, ma secondo quanto riportato da The Verge le loro richieste non verranno esaudite. Non è bastata dunque la petizione per richiedere una nuova stagione, né i flashmob organizzati negli Stati Uniti, per far cambiare idea alla produzione.

Stando alla fonte i creatori di The OA, Brit Marling e Zal Batmanglij, avrebbero discusso con Netflix della possibilità di offrire ai fan un epilogo degno attraverso un film, ma, dal momento che la durata complessiva della serie avrebbe dovuto essere di cinque stagioni, sole due ore non sarebbero bastate per una conclusione opportuna. Oltretutto, visto che Netflix stesso è il produttore dello show, non può subentrare nessun altro per acquisirne i diritti e salvarlo dal suo triste destino.

Non è la prima volta che Netflix cancella una serie TV apprezzata dal pubblico. Stessa sorte è infatti toccata anni fa a Sense8, ma in tale occasione i dirigenti hanno accolto le numerose richieste degli appassionati producendo un film conclusivo. I fan di The OA speravano che le loro voci venissero ascoltate anche stavolta, ma le proteste sono state a quanto pare inutili.

Vi rattrista la notizia?