The Spy, il trailer della serie con Sacha Baron Cohen (in un ruolo drammatico)

TV News

di Giuseppe Benincasa - 29/08/2019 12:07 | aggiornato 29/08/2019 12:11

Sacha Baron Cohen così serio non l'avete mai visto!

0 condivisioni

Dal produttore esecutivo e sceneggiatore della serie TV di successo Homeland - Caccia alla spia, Gideon Raff, arriva un nuovo show, dal titolo The Spy, che narra le gesta dell'agente del Mossad capace di cambiare per sempre la storia di Israele. Netflix ha pubblicato il primo trailer (lo potete vedere in testata a questo articolo), che ha come protagonista l'attore Sacha Baron Cohen.

L'attore britannico, classe '71, interpreta Eli Cohen, che nei primi anni '60 si è infiltrato con successo tra le linee militari della Siria, guadagnandosi la fiducia dei capi dell'esercito siriano e dei loro amici ricchi e potenti. Il contributo della spia del Mossad è stato di vitale importanza per i servizi segreti israeliani, a tal punto che in Israele è tutt'ora considerato un eroe nazionale e lo Stato gli ha dedicato una piazza nella sua città, ovvero Bat Yam.

Da quello che si può vedere nel trailer, Sacha Baron Cohen riveste un ruolo assolutamente serio, lontano dalla veste comica che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Per ammirare il lavoro di immedesimazione dell'attore, ecco anche il trailer di The Spy in versione originale:

Sacha Baron Cohen è famoso per aver creato alcuni personaggi comici apparsi sia in TV che al cinema. Tra questi ci sono Ali G (parodia dei rapper inglesi) protagonista della TV britannica e del film Ali G Indahouse del 2002 e Borat (giornalista kazako politicamente scorretto) protagonista del film Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan del 2006.

Grazie al successo di quest'ultimo lungometraggio (con un budget di 18 milioni di dollari, ne ha incassati ben 261 in tutto il mondo) e alla notorietà acquisita (ha vinto un Golden Globe), Sacha Baron Cohen ha potuto iniziare a dimostrare le sue qualità recitative anche in ambito serio e drammatico. Ha infatti lavorato e messo in evidenza le sue notevoli doti canore nel musical di Tim Burton dal titolo Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street nel 2007 e in quello di Tom Hooper Les Misérables nel 2012. Ha, inoltre, lavorato con Martin Scorsese a Hugo Cabret.

La prima stagione di The Spy, composta da 6 episodi, sarà disponibile sul servizio streaming di Netflix dal 6 settembre 2019.