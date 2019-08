Titans: il full trailer della stagione 2

TV News

di Dan Cutali - 29/08/2019 08:13 | aggiornato 29/08/2019 08:18

Titans: il 6 settembre debutta la seconda stagione negli USA, sul canale tematico DC Universe. Intanto arriva online il full trailer e c'è tanta carne al fuoco.

Il canale tematico in streaming DC Universe ha pubblicato da poco un trailer completo e ufficiale relativo alla seconda stagione di Titans, offrendo uno sguardo più ravvicinato alla nuova stagione del popolare adattamento ispirato ai personaggi DC Comics conosciuti come Teen Titans (Giovani Titani, come vengono pubblicati in Italia).

La serie è servita come trampolino di lancio per il debutto di DC Universe, appunto, il canale in streaming di proprietà DC Comics, e prometteva agli appassionati un approccio al gruppo di giovani supereroi cruento, pregno di volgarità e molto vicino alla realtà in senso decostruttivo. Il cast fa ancora capo a Brenton Thwaites, interprete di Robin, nonostante in questo trailer si veda come abbia appeso il mantello al chiodo e abbia deciso di abbandonare la sua lotta al crimine.

Per i supereroi, comunque, lasciare l'attività non è sempre facile e la seconda stagione di Titans introduce nello show un altro personaggio che è un peso massimo di casa DC: Bruce Wayne. Il ricco playboy, invecchiato e ovviamente identità segreta di Batman, è interpretato dal famoso attore di Game of Thrones Iain Glen. Nonostante non indossi cappuccio e mantello nel trailer, la sua presenza è un indizio degli screzi tra lui e Robin.

Nel trailer viene menzionato anche il fatto che Dick Grayson indosserà il mantello di Batman, perciò in questa stagione molto probabilmente vedremo questo passaggio di consegne. Altri volti noti che appaiono e che sono strettamente legati al fumetto sono Deathstroke, Raven (già protagonista misteriosa della prima stagione, e anche Superboy.

Mentre questo trailer è pieno di battute simpatiche che fanno sorridere, non ci sarà niente di simile al "Vaffan**lo Batman!" che ha fatto con successo il giro del mondo insieme al trailer della prima stagione. La seconda stagione della serie debutterà su DC Universe negli States il prossimo 6 settembre, mentre non ci sono ancora date certe per il suo arrivo in Italia.

