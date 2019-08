Venezia 76, le foto del primo giorno di Festival

Celebrity

di Giulia Greco - 29/08/2019 14:07 | aggiornato 29/08/2019 14:11

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ha aperto ufficialmente i battenti. Ecco le foto del primo giorno di Festival.

1 condivisione

Sul red carpet della cerimonia d'apertura del Festival di Venezia hanno sfilato star italiane e internazionali.

A inaugurare il primo tappeto rosso non poteva che essere l'italiana Alessandra Mastronardi, madrina della Mostra, giunta alla sua 76esima edizione.

L'attrice ha incantato tutti in un abito firmato Armani mentre sfilava accanto al fidanzato, l'attore scozzese Ross McCall, e ha dato poi il via all'evento con il suo discorso d'apertura. La Mastronardi ha aperto le danze dicendosi onorata di calcare per la prima volta un palco così importante.

Insieme all'attrice italiana, che ha avuto anche il compito di presentare i giurati del Festival, la Serenissima ha accolto tutta una schiera di star mondiali sbarcata a bordo di taxi-motoscafi, pronta a calcare i red carpet.

Erano presenti, tra gli altri, Catherine Duneuve e Juliette Binoche, protagoniste del nuovo film di Hirokazu Kore'eda (già vincitore della Palma d'oro a Cannes 2018 per Un affare di famiglia), La vérité, pellicola d'apertura della Mostra.

A sfilare sul tappeto rosso c'era Iman, modella e vedova di David Bowie, che ha sfoggiato un look eccentrico. Il suo abito, realizzato da Pierpaolo Piccoli per Valentino Haute Couture e bordato di piume bianche e blu, ha attirato gli sguardi di giornalisti e fotografi.

E ancora le supermodelle Elsa Hosk, bellissima nel suo abito nero, Candice Swanepoel, che indossava un vestito lungo monospalla, Isabeli Fontana e Martha Hunt.

E poi tanti attori, registi, modelle e influencer che hanno posato per i fotografi nei loro sfavillanti abiti, in una serie di scatti sensazionali. Tra questi, anche il cast dell'italiano 5 è il numero perfetto, in gara nella sezione Giornate degli Autori all'interno della Mostra.

Dai un'occhiata a qualche immagine nella gallery qui sotto.

Getty Images 25 Getty Images Facebook Twitter Pinterest Melanie Brown sul red carpet della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Valeria Golino, Toni Servillo e Manuela Lamanna

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Candice Swanepoel a Venezia 76

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Un primo piano di Barbara Palvin

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Ross McCall e Alessandra Mastronardi

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Alessandra Mastronardi fotografata sul red carpet a Venezia 76

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Juliette Binoche e Catherine Deneuve

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Stacy Martin in posa per i fotografi a Venezia 76

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Jasmine Sanders sul red carpet per la cerimonia d'apertura della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Laura Dern a Venezia per il festival

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Liv Tyler in arrivo a Venezia per la Mostra internazionale d'arte cinematografica

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Adam Driver è uno degli ospiti internazionali del Mostra del cinema di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Michael J. Werner, uno dei giurati della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest La supermodella Elsa Hosk

Getty Images Facebook Twitter Pinterest La modella Sofia Richie a Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Iman sfoggia un look eccentrico a Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Il cast di La Vérité, film di Hirokazu Kore'eda

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Brad Pitt in Italia per la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Jasmine Sanders, modella e influencer

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Martha Hunt alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Isabella Ferrari saluta i fotografi a Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest La brasiliana Isabeli Fontana

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Candice Swanepoel, una modella a Venezia

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Il cast di Les Epouvantails (The Scarecrows)

Getty Images Facebook Twitter Pinterest Verdict, un film di Raymund Ribay Gutierrez

Chiudi 1 di 25

Qual è la vostra star preferita sul red carpet?