Cinema

di Marcello Paolillo - 29/08/2019 09:54 | aggiornato 29/08/2019 09:57

Nel corso di un podcast di Collider, è emersa la notizia che Tom Holland avrebbe effettivamente girato un cameo nei panni di Peter Parker/Spider-Man nel primo film dedicato a Venom con Tom Hardy.

La spaccatura tra Sony Pictures e Marvel Studios è stata un vero e proprio terremoto mediatico all'interno dell'industria cinematografica dedicata ai supereroi.

Le trattative tra le due major relativamente al futuro di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe sono state bruscamente interrotte, tanto che al momento la situazione continua a essere piuttosto confusa (ci sarebbero infatti altri due progetti incentrati sull'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland attualmente in lavorazione, pur senza il ritorno del regista Jon Watts).

Questo 'rimpasto' ha risollevato una domanda che i fan si pongono ormai da anni: vedremo mai Spider-Man al fianco del Venom interpretato da Tom Hardy?

In un podcast pubblicato Collider (via ComicBook), è emersa la notizia che un cameo di Holland nei panni di Peter Parker sarebbe stato realmente girato per il primo capitolo della saga di Venom, diretto da Ruben Fleischer nel 2018. Il rumor sostiene anche che Disney e Marvel abbiano però deciso di tagliare la sequenza, al fine di non fondere i due universi cinematografici prematuramente.

Trovate la rivelazione sull'argomento al minuto 3:55 del video sottostante.

Resta quindi da vedere, a seguito della spaccatura tra i due colossi dell'intrattenimento, se Spidey ed Eddie Brock non siano davvero pronti a incontrarsi una volta per tutte sul grande schermo, magari proprio nel prossimo Venom 2 o nel sequel di Far From Home. Anche lo stesso regista Jon Watts ha dichiarato lo scorso mese di giugno che secondo lui un crossover cinematografico tra lo Spider-Man di Tom Holland e il simbionte di Tom Hardy funzionerebbe.

Da ricordare anche che durante il Keystone Comic-Con di Philadelphia, lo scorso 26 agosto, Tom Holland è intervenuto sulla questione legata al divorzio tra Sony e Marvel, rivelando che al momento preferisce concentrarsi sui futuri film della saga dell'Arrampicamuri, visto che a detta dell'attore l'avere idee su come espandere il mondo di Spider-Man e portare nuovi personaggi al suo interno è davvero esaltante.

Insomma, il futuro dell'Uomo Ragno, per quanto incerto e ricco di perplessità, potrebbe davvero nascondere ben più di una sorpresa.

Siete curiosi di scoprire quali?