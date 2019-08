World of Warcraft Classic, server troppo affollati: i giocatori fanno la fila per le quest

Videogames

29/08/2019

Il lancio di World of Warcraft Classic sta vivendo un boom di popolarità. Il risultato? Ci sono così tanti giocatori sui server che bisogna fare la fila per completare le quest e affrontare i boss.

Si può già dire che il lancio di World of Warcraft Classic sia stato un successo. A confermarlo non ci sono ancora i numeri ufficiali condivisi da Activision Blizzard, publisher del titolo, ma la community stessa. Perché? Perché i server sono così affollati che, essendo il mondo di gioco condiviso tra tutti, gli utenti stanno facendo la fila per completare le quest.

Combattere la propria battaglia, ma educatamente

Si tratta di un caso molto curioso che tantissimi giocatori hanno segnalato online, in queste ore. Essendo un'esperienza online multiplayer di massa (MMO), World of Warcraft Classic porta i giocatori all'interno dello stesso server tutti nello stesso mondo. Dal momento che il gioco è stata appena lanciato, tutti coloro che eseguono l'accesso stanno affrontando le primissime sfide e partono dal livello 1 – il che significa che stanno cercando di completare gli stessi incarichi contemporaneamente.

Se, ad esempio, una quest chiede di uccidere un determinato mostro, sono decine i giocatori che si stanno mettendo sulle sue tracce, ma potranno riuscirci concretamente solamente uno per volta, in attesa che si compia il respawn – ossia, che il mostro venga generato di nuovo nella mappa e che si possa affrontare nuovamente.

Ecco perché è nata l'idea di mettersi in fila. Come alle poste per pagare le incombenti bollette, i giocatori di World of Warcraft Classic si stanno mettendo in coda educatamente, uno dietro l'altro, in attesa del proprio turno per completare le quest o affrontare i mostri di rito.

Le testimonianze arrivate su Twitter sono davvero numerose. Kate Jordan, ad esempio, scrive di aver atteso in fila venticinque minuti, prima di poter uccidere Karrel Gravyes.

Waiting on line for 25 mins to kill Karrel Grayves! #WoWClassic pic.twitter.com/QFzYM2OAgn — kate jordan (@sabrinde_) August 27, 2019

La giocatrice è in ottima compagnia: il giocatore Manziino, condividendo un'immagine, invita tutti a rispettare la fila, mentre King Clown spiega di essere in coda per uccidere Garrick, con ancora cinquantasette giocatori prima di lui.

Waiting in line to kill Garrick. 57 more people to go #WoWClassic pic.twitter.com/xxtzgEbGo6 — King Clown (@JHoozky) August 27, 2019

E ancora, il giocatore G. Zellerbach mostra una coda per uccidere un mostro legato a una quest delle aree iniziali del gioco, che sono ovviamente quelle coinvolte nel fenomeno.

Single file line to kill a quest mob in World of Warcraft starting zone. #WoWClassic pic.twitter.com/ohFL59jADM — G. Zellerbach (@YAO_LOL) August 27, 2019

Matt Nore ironizza, scrivendo di essere in coda per vedere uno spettacolo... o forse per completare una quest legata a un oggetto sul server di World of Warcraft Classic?

Standing in line to see the show tonight,.... or to get the quest item on a completely full #WoWClassic server 😂 pic.twitter.com/6Ug5QNNYWQ — Matt Nore (@MattNore) August 27, 2019

Riassume tutto il cinguettio di Melui, che scrive:

Tutte queste persone stanno aspettando pazientemente in fila per uccidere il boss in World of Warcraft Classic. Questa è la cosa più educata che abbia mai visto nei videogiochi, da sempre!

All these people waiting patiently in the queue to kill the boss in #WowClassic - this is the politest thing I’ve ever seen in gaming, ever 😂 pic.twitter.com/03CouuSJjz — Melui (@Farore13) August 26, 2019

La folla di World of Warcraft Classic

Secondo quanto emerge dai siti specializzati, come GameSpot, le code sono ugualmente lunghe in numerosi server del gioco, quindi a questo punto è difficile evitarle, anche spostandosi da un server a un altro. Bisognerà aspettare che trascorra un po' di tempo dal lancio, in maniera tale che la marea di giocatori che ora le sta affrontando si stia già dedicando ad altre attività – lasciando campo libero ai nuovi arrivati su quelle iniziali.

Un video condiviso su Reddit dai giocatori dà effettivamente idea di quanto siano attualmente affollati i server.

World of Warcraft Classic è una nuova uscita del classico MMO sviluppato da Blizzard Entertainment e arrivato sul mercato nel 2004. In questa nuova versione del gioco sono state aggiunte alcune nuove funzionalità, mantenendo intatta l'amata esperienza del capostipite. Il titolo è accessibile gratis a coloro che possedevano l'originale – il che dà ulteriormente idea di quanto corposa possa essere la fiumana di giocatori che ne hanno invaso i server.

Siete anche voi tra coloro pazientemente in coda per muovere i primi passi in World of Warcraft Classic?