Xiaomi brevetta una sciarpa che si riscalda da sola e lancia le MIJIA Sports Shoes 3

29/08/2019

L'azienda cinese distribuisce il nuovo modello delle sue scarpe sportive e deposita il brevetto per una sciarpa smart.

Xiaomi, colosso della tecnologia cinese, ha messo sul mercato il terzo modello delle sue scarpe sportive.

Si chiamano MIJIA Sports Shoes 3 e hanno un design piuttosto simile a quello delle Sports Shoes 2 distribuite lo scorso anno. Grazie alla tecnologia Uni-Mounding 2.0, la suola è stata realizzata con la fusione di ben sei materiali diversi e ciascuno degli strati è stato separato da una sottile superficie di poliuretano pressata e incollata per garantire una maggiore compattezza.

In questo modo vengono offerte ai consumatori anche una migliore stabilità e più comodità nella calzatura. Il processo combina le caratteristiche dei diversi materiali per soddisfare le esigenze di vari sportivi, andando oltre la semplice corsa su strada.

Xiaomi punta inoltre sulla tecnologia Free Force, per mezzo della quale preserva i talloni di chi indossa le nuove scarpe in caso di cadute e rende più semplice la spinta nei salti.

Ciò è possibile grazie all'intersuola nella parte posteriore della scarpa, che fornisce un'ottima ammortizzazione durante gli esercizi. Le MIJIA Sports Shoes 3 sono state lanciate in Cina a un prezzo di circa 25 euro (199 yuan), ma bisognerà aspettare qualche tempo prima di vederle giungere in Italia.

Le sorprese da parte di Xiaomi non sono finite, tuttavia. La società cinese ha infatti depositato il brevetto di una sciarpa smart che può scaldarsi in automatico a seconda della temperatura esterna. Battezzata Smart Scarf, nasconde un sensore per il rilevamento dei gradi in una sezione in fibra elastica. Ovviamente la temperatura potrà essere regolata anche dall'utente tramite smartphone ma, come per ogni brevetto, non si può cantare vittoria così presto: al momento, difatti, non c'è alcuna certezza che il prodotto andrà in porto.

Gli appassionati di tecnologia potrebbero essere entusiasti di indossare la sciarpa "intelligente" firmata Xiaomi, capace non soltanto di riscaldarsi automaticamente ma anche di allentarsi o stringersi al collo dell'indossatore a seconda delle esigenze.

Cosa ne pensate delle scarpe e della sciarpa Xiaomi?

