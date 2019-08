Aladdin e Il Re Leone, in arrivo le riedizioni HD dei videogame anni '90

Videogames

di Stefania Sperandio - 30/08/2019 14:28 | aggiornato 30/08/2019 14:29

Tempo di grandi ritorni per i classici videoludici di casa Disney: Aladdin e Il Re Leone arriveranno in autunno su PC e console.

5 condivisioni

Il ritorno di Aladdin e de Il Re Leone al cinema sarà presto seguito anche da una nuova giovinezza nel mondo dei videogiochi. Disney ha infatti annunciato ufficialmente Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King, cofanetto che includerà i giochi originariamente usciti su SEGA Genesis e SNES nel 1993 e nel 1994.

I due titoli, che ebbero un grande successo commerciale (Aladdin superò i 4 milioni di copie), saranno proposti con grafica rimasterizzata, la possibilità di salvataggi rapidi istantanei e anche una funzione di rewind che consentirà di tornare indietro di quindici secondi in caso abbiate commesso qualche errore che vi è costato una vita.

Aladdin sarà incluso nelle sue versioni per SEGA Genesis, Nintendo Game Boy e Nintendo Super Game Boy; Il Re Leone, invece, arriverà nell'edizione per SNES. Oltre ai due giochi, troverete inclusa una speciale demo, mai resa pubblica prima, insieme a una galleria di artwork e a delle interviste dietro le quinte.

L'appuntamento con Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King è fissato per il prossimo autunno su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Una data più precisa per l'esordio non è stata ancora resa nota, ma è stato confermato che il prezzo di listino sarà di 29,99 euro.

DIsney Aladdin and The Lion King torneranno ufficialmente in autunno

Siete già impazienti di rivivere le gesta di Aladdin e Simba grazie al ritorno dei loro videogiochi?