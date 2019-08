Andy Muschietti confermato alla regia di The Flash con Ezra Miller

Cinema

Nel corso di un'intervista per IT: Capitolo Due, il regista Andy Muschietti ha confermato che si occuperà di dirigere The Flash, lo standalone con Ezra Miller dedicato all'eroe scarlatto DC.

Il film dedicato al personaggio di The Flash era arrivato a un punto di stallo, tanto che durante il mese di marzo di quest'anno lo stesso Ezra Miller - visto nei panni del personaggio in Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League - si è detto intenzionato a interpretare nuovamente l'eroe DC, a costo di scrivere la propria sceneggiatura per il film dedicato al suo personaggio.

A quanto pare, però, la situazione sembra essersi finalmente sbloccata: il regista di IT, Andy Muschietti, ha confermato (dopo i rumor dello scorso luglio) che il prossimo progetto a cui lavorerà sarà proprio lo standalone dedicato a The Flash. La pellicola vedrà ovviamente anche la partecipazione di Miller nei panni del Velocista Scarlatto, in questo nuovo tassello del DC Extended Universe.

Muschietti ha ufficializzato la notizia nel corso di un’intervista a Fandango (via SlashFilm) per IT: Capitolo Due, rivelando anche i primi dettagli sulla storia.

Avrà elementi horror? Non credo. Quel che mi ha sempre affascinato del personaggio di Flash è la componente drammatica della storia, il dramma umano che vive il protagonista. I sentimenti e le emozioni che prova. Il film, in ogni caso, sarà anche molto divertente. Non posso promettere che ci sarà qualche elemento horror ma sarà sicuramente una bella storia umana.

Ricordiamo che la pellicola dedicata a The Flash avrebbe dovuto essere diretta originariamente da Seth Grahame-Smith il quale ha però lasciato il progetto per divergenze creative. Alla sceneggiatura al momento ci sarebbe un nome in trattativa, ovvero quello di Christina Hodson (Bumblebee e Birds of Prey - And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Sicuramente, il fatto che Muschietti sia riuscito a rendere un successo la saga di Pennywise ispirata al romanzo di Stephen King, deve aver spinto Warner Bros. a scegliere con serenità il cineasta per il nuovo cinecomic DC.

