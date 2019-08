Brad Pitt, bagno di folla a Venezia e smoking super-elegante per il red carpet

Il tempo non si ferma davvero mai, almeno per Brad.

Intanto, il primo successo sul red carpet lo ha ottenuto, riuscendo a oscurare persino le due bellissime attrici che hanno filato al suo fianco. Sul tappeto rosso, infatti, c’erano le altre due interpreti di Ad Astra, vale a dire Liv Tyler in abito nero Givenchy e Ruth Negga in abito bianco a fiori di Louis Vuitton.

Il predominio tra i fan e i giornalisti è continuato anche nella serata del 29 agosto con il red carpet accanto al regista e alle attrici di Ad Astra . Il divo ha scelto un look minimalista persino per la sfilata serale e ha continuato ad attirare l’attenzione dei fan, mai così numerosi come nel momento del suo passaggio sul tappeto rosso.

Brad Pitt continua a suscitare l'ammirazione dei fan e a conquistare il web per la sua partecipazione (in gran forma) a Venezia 76, con il film in concorso Ad Astra.

