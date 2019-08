I film al cinema nel weekend del 31 agosto e 1 settembre 2019

Cinema

di Silvia Artana - 30/08/2019 13:56 | aggiornato 30/08/2019 13:58

Azione, divertimento, tensione, risate e molto altro ancora. Il weekend del 31 agosto e 1 settembre è caratterizzato da tante novità e una programmazione ricchissima.

Nel primo fine settimana di Venezia 76, in sala arrivano un bel po' di novità, tra cui alcuni titoli presenti al Lido, come 5 è il numero perfetto.

La pellicola basata sulla omonima graphic novel di Igort (anche regista) divide la slot di nuove uscite con gli action movie Stuber - Autista d'assalto e Attacco al potere, le commedie Genitori quasi perfetti e L'amour Flou - Come separarsi e restare amici, l'horror Il mostro di St. Pauli e altre proposte di genere drammatico, musicale e thriller.

Azione

Stuber - Autista d'assalto

Azione, Commedia - USA, 2019 - Durata 93 Min.

Vic Manning e Sara Morris sono una coppia di poliziotti che indaga su un cartello della droga. I due riescono a rintracciare alcuni membri della banda in un albergo e si scatena uno scontro a fuoco. Sara viene uccisa dal capo dell'organizzazione, Tedjo, e Vic giura vendetta. Ma a causa di un intervento agli occhi, il poliziotto si ritrova appiedato. Per proseguire la sua caccia, Vic decide di ricorrere al servizio taxi di Uber. Il caso vuole che a rispondere alla chiamata sia il timido e gentile Stu Prasad. Per l'autista inizierà un'avventura inaspettata e del tutto folle. Ma contro ogni previsione, l'inedita collaborazione darà i suoi frutti...

Diretto da Michael Dowse, il film è interpretato da Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Mira Sorvino, Natalie Morales, Betty Gilpin, Karen Gillan, Amin Joseph, Christine Horn, Jimmy Tatro, Scott Lawrence, Joshua Mikel.

Attacco al potere 3 - Angels Has Fallen

Azione, Thriller - USA; 2018 - Durata 114 Min.

Dopo molti anni di onorato servizio sul campo, Mike Banning, agente dei servizi segreti e capo del servizio di sicurezza del presidente degli Stati Uniti, Allan Trumbull, sta per passare a un nuovo incarico più prestigioso e... tranquillo. Ma poco prima che accada, Trumbull viene attaccato da uno stormo di droni e rischia di rimanere ucciso. Banning è accusato di avere ordito una cospirazione contro il presidente e viene arrestato, ma viene riesce a scappare. Braccato dai colleghi e dai veri attentatori, non può fare altro che rivolgersi al padre, un survivalista paranoico armato fino ai denti, che vive isolato nei boschi.

La pellicola porta la firma di 3 registi: Ric Roman Waugh, Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger. Nel cast ci sono: erard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson, Sarah-Stephanie, Sophia Del Pizzo, Mark Arnold, Sapir Azulay, Frederick Schmidt, Mark Rhino Smith.

Commedie

Genitori quasi perfetti

Commedia - Italia, 2019 - Durata 93 Min.

Simona ha 40 anni, è una mamma single e vuole un enorme bene a suo figlio, Filippo, ma si sente anche terribilmente inadeguata. L'organizzazione della festa per gli 8 anni del ragazzino fa emergere tutte le insicurezze della giovane donna, che arriva al fatidico giorno stremata e in preda all'ansia. E quando i genitori dei compagni di scuola di Filippo iniziano ad arrivare, la situazione precipita. Dalla coppia che pensa di possedere la risposta a ogni domanda, al manager neo separato, fino alla mamma arcobaleno, nella cucina di Simona si raduna una miscela esplosiva di personalità, che arriva inevitabilmente a deflagrare.

Diretto da Laura Chiossone, il film conta sulla partecipazione di Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich, Francesco Turbanti, Paolo Mazzarelli, Marina Occhionero, Nicolò Costa.

L'Amour Flou - Come separarsi e restare amici

Commedia - Francia, 2018 - Durata 97 Min.

Dopo 10 anni di matrimonio, 2 figli e un cane, Romane e Philippe si vogliono bene, ma non si amano più. Tuttavia, la loro storia e quello che hanno costruito insieme sono qualcosa di troppo grande e troppo importante per scrivere la parola fine. Così, i due trovano una inusuale quanto geniale soluzione e traslocano in un "sépartement", due appartamenti indipendenti, collegati dalla camera dei bambini. Familiari e amici guardano con perplessità alla loro scelta, ma forse Romane e Philippe hanno trovato la risposta definitiva a quel mistero che si chiama amore.

La pellicola è diretta e interpretata da Romane Bohringer e Philippe Rebbot. Con loro ci sono Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer, Brigitte Catillon, Aurélia Petit.

Drammatici

5 è il numero perfetto

Drammatico - Italia, 2019 - Durata 100 Min.

Peppino Lo Cicero è un "sicario di seconda classe" in pensione. Ma quando suo figlio viene ucciso, l'uomo riprende in mano la pistola e chiede aiuto al sanguinario Totò 'O Macellaio, amico e complice di una vita, e Rita, l'amante di sempre. La sete di vendetta di Peppino innesca una serie di azioni e reazioni violente e dalle conseguenze drammatiche.

Diretto da Igort (che ha ritagliato per sé un piccolo ruolo), il film annovera nel cast Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Lorenzo Lancellotti, Angelo Curti, Mimmo Borrelli, Nello Mascia, Rocco Giordano, Emanuele Valenti, Gigio Morra, Manuela Lamanna, Marcello Romolo.

Se volete saperne di più, date un'occhiata alla recensione su MondoFox. E non perdetevi l'articolo dedicato a Toni Servillo e l'approfondimento sulle graphic novel diventate film.

The Rider - Il sogno di un cowboy

Drammatico, Western - USA, 2018 - Durata 103 Min.

Brady Blackburn alleva cavalli nella riserva indiana di Pine Ridge ed è un promettente cavaliere di Rodeo. Ma in seguito una drammatica caduta che costringe il giovane a una delicata operazione chirurgica, gli viene detto che non può più cavalcare. Brady torna a casa e si trova costretto a cercare un nuovo posto per sé nel mondo. Ma la vita a Pine Ridge è tutt'altro che facile. La sorellina Lilly è autistica e ha bisogno di attenzioni e cure continue e il padre è malato di gioco d'azzardo. Aiutato solo dall'amico Lane, rimasto invalido dopo essere stato disarcionato, Brady deve decidere se tonare a cavalcare a rischio della vita o accettare una nuova esistenza.

La pellicola è diretta da Chloé Zhao e conta sulla partecipazione di Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Lane Scott, Leroy Pourier.

Horror

Il mostro di St. Pauli

Horror, Thriller, Drammatico - Germania, Francia, 2019 - Durata 115 Min.

Amburgo, anni '70. Fitz Honka è un abituale frequentatore del malfamato quartiere di St. Pauli, dove si aggirano alcolizzati, prostitute, giocatori d'azzardo e altre anime perdute. L'uomo è impotente ed è ossessionato dalle donne anziane e, dopo averle portate nel suo appartamento e avere cercato di avere un rapporto sessuale con loro, le uccide e le fa a pezzi. Honka conserva le membra delle sue vittime in uno sgabuzzino e incolpa del terribile odore che aleggia nello stabile la famiglia di origine greca che abita sotto di lui.

Diretto da Fatih Akin, il film è interpretato da Jonas Dassler, Marc Hosemann, Margarete Tiesel, Hark Bohm, Adam Bousdoukos, Katja Studt, Victoria Trauttmansdorff, Tristan Göbel, Philipp Baltus, Uwe Rohde.

Musicali

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Musicale, Drammatico - USA, Gran Bretagna, 2018 - Durata 92 Min.

Violet Valenski ha 16 anni e un sogno nel cassetto: fare la cantante. Ma i suoi sogni di una vita dorata si scontrano con la dura realtà: la giovane vive con la madre in precarie condizioni economiche sull'Isola di Wight, aspettando il ritorno del padre. Un'inattesa occasione di riscatto arriva con il talent show Teen Spirit, che promette fama e ricchezza al suo vincitore. La decisione di Violet di partecipare cambia per sempre lei stessa e la sua esistenza.

La pellicola è diretta da Max Minghella e annovera nel cast Elle Fanning, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Rebecca Hall, Clara Rugaard, Archie Madekwe, Ruairi O’Connor, Jordan Stephens, Olive Gray, Elizabeth Berrington, Millie Brady, John Locke.

Blinded by the Light

Musicale, Biografico, Commedia, Drammatico - Gran Bretagna, 2019 - Durata 114 Min.

Inghilterra, anni '80. Javed è nato a Luton da genitori pakistani, ha la passione per la scrittura e un carattere introverso. Il giovane compone poesie come via di fuga dai tumulti sociali ed economici che infiammano la sua città e il Regno Unito e dall'inflessibile tradizionalismo del padre. Ma quando un compagno di scuola gli fa scoprire le canzoni di Bruce Springsteen, Javed rimane folgorato. Pieno di ispirazione, il giovane trova il coraggio di esprimere la sua voce unica e compie il primo passo verso una nuova esistenza.

Diretto da Gurinder Chadha, il film conta sulla partecipazione di Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell, Rob Brydon, Dean-Charles Chapman, Sally Phillips.

Iris - A Space Opera by Justice

Musicale - Francia, 2019 - Durata 84 Min.

Dopo essere stato premiao con il Grammy nel 2019 per il loro quinto album, Woman Worldwide, il gruppo francese dei Justice porta sullo schermo una rappresentazione visiva del disco. Un eccezionale live show senza pubblico, sulle orme dello storico Live In Pompei dei Pink Floyd.

La pellicola porta la firma di André Chemetoff e Armand Beraud.

Thriller

Mademoiselle

Thriller - Corea del Sud, 2016 - Durata 139 Min.

Corea, 1930. Uno scaltro truffatore che si finge un conte, Fujiwara, introduce una sua complice, Sookee, nella casa della bella e fragile ereditiera Lady Hideko. La giovane deve aiutare Fujiwara a sedurre la ragazza, per permettere all'uomo di impadronirsi del suo immenso patrimonio. La missione non sembra difficile per la sveglia e navigata Sookee, ma la finta ancella si ritrova ben presto a fare i conti con il sadico zio di Lady Hideko, che mira a sposare la nipote, e con un'inaspettata, travolgente passione per quella che dovrebbe essere la sua vittima...

Diretto da Park Chan-wook, il film è interpretato da Kim Min-Hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Jo Jin-woong, Moon So-ri.

