I film in uscita a settembre 2019: cosa ti aspetta al cinema?

30/08/2019

Nel mese che segna la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, arriva in sala un gran numero di attesi (attesissimi) film. Da c'era una volta a... Hollywood a IT - Capitolo 2, le novità sono davvero tante e imperdibili!

L'estate marcia a grandi passi verso la conclusione e per molti le vacanze sono finite da un pezzo: due ragioni per essere quantomeno di cattivo umore. Ma a risollevare lo spirito ci pensa la settima arte. La programmazione del mese è ricchissima e comprende alcuni tra i titoli più attesi dell'anno, come C'era una volta a Hollywood e IT - Capitolo 2.

Se non volete rischiare di perdere le novità più elettrizzanti e discusse del momento e piccoli e grandi gioielli, qui trovate l'elenco di tutti i film in uscita a settembre 2019 al cinema!

Animazione

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre

Data di uscita: 12 settembre 2019

Quando un nuovo nemico minaccia i pennuti arrabbiati e i maialini verdi, le due fazioni mettono insieme le forze per sconfiggerlo. Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila fanno squadra con Leonard, Courtney e il tecnologico Garry per fermare il malvagio Zeta, un uccello viola che proviene da un'isola ghiacciata e che vuole portare un eterno inverno su quelle di Birds e Pigs. Ovviamente, nella improbabile alleanza, i problemi non mancheranno...

Se siete fan della saga di Angry Birds, non perdetevi l'articolo dedicato e l'approfondimento su MondoFox.

Altri film di animazione in uscita a settembre 2019

Shaun, vita da pecora - Farmageddon

Data di uscita: 26 settembre 2019

Avventura

Rambo - Last Blood

Data di uscita: 26 settembre 2019

John Rambo sembra avere trovato finalmente la pace, anche se i demoni del Vietnam non smettono di tormentarlo. L'ex militare vive nel ranch di famiglia in Arizona, insieme alla domestica messicana, Maria Beltran, e a sua nipote, Gabrielle, che per Rambo è come una figlia. Quando la ragazza parte per il Messico per trovare il suo vero padre e viene rapita dagli uomini del cartello, il veterano parte immediatamente per salvarla, trovando l'aiuto della bella reporter Carmen Delgado, che indaga da anni sui signori della droga e i loro traffici.

Entrate in atmosfera con il nuovo, minaccioso poster e preparatevi a un film iper violento e crudo... da rating R.

Dora e la città perduta

Data di uscita: 26 settembre 2019

Dora è una ragazzina avventurosa e una esploratrice nata. Con i suoi genitori ha visitato la giungla e i luoghi più impervi, ma nessuno dei posti in cui è stata era spaventoso e pericoloso... come il liceo! Mentre impara a sopravvivere alle insidie della scuola e dell'adolescenza, sua madre e suo padre spariscono misteriosamente. Dora decide di partire alla loro ricerca insieme alla sua fidata amica, la scimmia azzurra Boots, suo cugino Diego e un misterioso abitante delle foreste.

Per maggiori informazioni, date un'occhiata ai poster ufficiali e all'articolo dedicato su MondoFox.

Altri film di avventura in uscita a settembre 2019

Drive Me Home

Data di uscita: 26 settembre 2019

Biografici

Tolkien

Data di uscita: 26 settembre 2019

Mentre è in trincea durante la Prima Guerra Mondiale, J.R.R. Tolkien ripensa all'infanzia e all'adolescenza. Dalla complessità di crescere come un orfano, agli studi, gli amici e il primo amore, lo scrittore ripercorre la sua giovinezza e ricorda con particolare affetto il legame con i compagni di scuola "emarginati", che sono diventati una parte integrante e imprescindibile della sua vita. Al punto da ispirare la Compagnia dell'Anello e da dargli il materiale di partenza per scrivere il suo capolavoro, Il Signore degli Anelli.

Scoprite di più sul biopic nell'approfondimento su MondoFox.

Altri film biografici in uscita a settembre 2019

Lou Von Salomé

Data di uscita: 26 settembre 2019

Commedie

Mio fratello rincorre i dinosauri

Data di uscita: 5 settembre 2019

Jack ha sempre desiderato avere un fratello maschio e quando nasce Gio è entusiasta. A maggior ragione, perché i genitori gli dicono che è un bambino "speciale". Jack inizia a pensare al fratello come a una specie di supereroe, ma crescendo capisce che la diversità di Gio è causata dalla sindrome di Down. Il ragazzino vive la rivelazione come un segreto e, quando inizia il liceo e si innamora di Arianna, decide di non dire a nessuno di avere un fratello. Ma la verità viene a galla e, alla fine, la natura speciale di Giò trasforma il mondo di Jack, della sua famiglia e dei suoi amici, proprio come se il ragazzino fosse un supereroe.

Se vi incuriosisce, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

Good Boys - Quei cattivi ragazzi

Data di uscita: 12 settembre 2019

Quando Max viene invitato a una "festa di baci", va nel panico, perché non ne ha mai dato uno e non ha idea di come si faccia. In cerca di aiuto e consigli, si rivolge ai suoi migliori amici, Thor e Lucas, e tutti insieme decidono di spiare una coppia di adolescenti con il drone di suo padre per imparare qualcosa. Ma il prezioso giocattolo finisce distrutto e i 3 sono costretti a trovarne uno nuovo prima che il legittimo proprietario torni a casa e scopra cos'è accaduto. Ovviamente, l'impresa li farà finire in un sacco di guai...

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

E poi c'è Katherine

Data di uscita: 12 settembre 2019

Katherine Newbury è una leggenda dei talk show di tarda notte, ma a un certo punto viene accusata di essere "una donna che odia le donne". Decisa a dimostrare che non è così, ingaggia una autrice, la prima della sua squadra tutta al maschile. Ma la svolta potrebbe essere tardiva. La fama di Katherine è in declino, il suo programma perde ascolti e la rete è intenzionata a sostituirla. D'altra parte, Molly ha intenzione di dimostrare che non è stata assunta solo per le quote rosa, ma perché sa fare bene il suo lavoro, e fa di tutto per aiutare Katherine e salvare il suo spettacolo e la sua carriera. L'alleanza tra le due porterà a risultati inaspettati.

Se volete saperne di più, non perdete l'articolo dedicato su MondoFox.

Il colpo del cane

Data di uscita: 19 settembre 2019

Rana e Marti decidono di intraprendere la carriera di dogsitter, ma le cose si mettono subito male. Il bulldog francese che era stato affidato loro da una ricca signora viene rubato e le due partono all'inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che dice di chiamarsi dottor Mopsi. Mano a mano che procedono nell'indagine, le due amiche si rendono conto che il furto del cane non è che la punta di un iceberg.

Altre commedie in uscita a settembre 2019

Grandi bugie tra amici

Data di uscita: 12 settembre 2019

La rivincita

Data di uscita: 12 settembre 2019

Tutta un'altra vita

Data di uscita: 12 settembre 2019

Selfie di famiglia

Data di uscita: 19 settembre 2019

Yesterday

Data di uscita: 26 settembre 2019

Documentari

Chiara Ferragni - Unposted

Data di uscita: 17 settembre 2019

31 anni, 15 milioni di follower e prima influencer nel mondo della moda secondo Forbes, Chiara Ferragni è un fenomeno culturale, sociale e di costume. Ma come si diventa come lei? Qual è la storia dietro al suo successo? E qual è il modello al quale realmente aspirano tutti coloro che sognano di intraprendere la sua stessa strada di fama e successo?

Per maggiori informazioni, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Diego Maradona

Data di uscita: 23 settembre 2019

5 luglio 1984. Diego Armando Maradona arriva a Napoli e inizia la leggenda. Tra trionfi, vizi e cadute, i 6 anni trascorsi dal calciatore in Italia scrivono una storia senza eguali, in cui la vita dello sportivo e quella dell'uomo si intrecciano in maniera indissolubile.

Se siete appassionati di calcio, non perdetevi l'articolo dedicato su MondoFox.

Altri documentari in uscita a settembre 2019

La fattoria dei nostri sogni

Data di uscita: 5 settembre 2019

Apollo 11

Data di uscita: 9 settembre 2019

Antropocene - L'epoca umana

Data di uscita: 19 settembre 2019

Of Fathers and Sons

Data di uscita: 24 settembre 2019

Drammatici

Martin Eden

Data di uscita: 4 settembre 2019

Il marinaio Martin Eden salva da un pestaggio Arturo, rampollo della ricca borghesia. I due diventano amici e il giovane lo invita a casa per conoscere la sua famiglia. Martin si innamora a prima vista di Elena, la sorella di Arturo, e l'affascinante, raffinata giovane di buona cultura diventa una vera e propria ossessione per lui. Martin decide di elevarsi in modo da poter essere degno di Elena ed entrare a fare parte della sua cerchia e tra mille ostacoli e con molta fatica insegue il sogno di diventare scrittore. Ma proprio la sua nuova cultura e consapevolezza lo porteranno a scontrarsi con la donna che ama e quello che lei rappresenta.

Scoprite di più nell'approfondimento su MondoFox.

21 Bridges

Data di uscita: 12 settembre 2019

Un detective in disgrazia della polizia di New York ha una inaspettata opportunità di redenzione quando una coppia di rapinatori uccide 8 colleghi e gli viene ordinato di fermarli. Per evitare che i due criminali lascino la città, l'uomo ordina la chiusura dei 21 ponti che collegano Manhattan alla terraferma. Ma mano a mano che procede nell'indagine, una serie di fatti iniziano a fargli dubitare che a essere in trappola non siano i rapinatori, ma lui stesso.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

C'era una volta... a Hollywood

Data di uscita: 18 settembre 2019

Rick Dalton è una star di Hollywood in declino, che ha un compagno di set e un amico fidato in Cliff Booth, sua storica controfigura. I due finiscono per accettare un lavoro in una serie di film spaghetti-western dall'altra parte dell'Oceano e, quando fanno ritorno, scoprono che Roman Polanski e la sua bellissima moglie, Sharon Tate, si sono trasferiti nella villa vicino a quella di Rick sulle colline di Los Angeles. Una novità elettrizzante, un'inaspettata opportunità o... un incubo?

In attesa di vedere il film al cinema, scoprite quali sono i 10 titoli che hanno ispirato Tarantino e cosa ne pensa Leonardo DiCaprio.

Vivere

Data di uscita: 26 settembre 2019

Quella degli Attorre è una famiglia come tante del nuovo millennio. Il padre, Luca, è un giornalista free-lance, che scrive articoli di colore che riesce a stento a piazzare ai giornali. La madre, Susi, è una ballerina di talento, costretta a insegnare danza a signore sovrappeso. La figlia, Lucilla, è una bambina piena di immaginazione, ma con un grave problema di asma. La (in)quieta routine dei 3 viene interrotta dall'arrivo di Mary Ann, studentessa irlandese di storia, che entra nel piccolo nucleo familiare come ragazza alla pari e provoca un terremoto.

Se volete saperne di più, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Altri film drammatici in uscita a settembre 2019

Effetto domino

Data di uscita: 3 settembre 2019

La vita invisibile di Euridice Gumsao

Data di uscita: 12 settembre 2019

Burning - L'amore brucia

Data di uscita: 19 settembre 2019

Sisters in Arms

Data di uscita: 26 settembre 2019

Le regine del crimine

Data di uscita: 26 settembre 2019

Aquile randagie

Data di uscita: 30 settembre 2019

Eventi

Van Gogh e il Giappone

Data di uscita: 16, 17, 18 settembre 2019

L'affascinante storia del complesso rapporto tra Van Gogh e il Giappone (paese mai visitato dal grande pittore) prende forma attraverso una serie di opere, immagini e documenti eccezionali e conduce alla scoperta dell'arte del calligrafo Tomoko Kawao e dell'artista performativo Tatsumi Orimoto.

Altri eventi di settembre 2019

City Hunter: Private Eyes

Data di uscita: 2, 3, 4 settembre 2019

Il sindaco del rione sanità

Data di uscita: 30 settembre e 1, 2 ottobre 2019

Fantascienza

Ad Astra

Uscita: 26 settembre 2019

A 20 anni di distanza dal padre, partito per una missione di sola andata per Nettuno alla ricerca di segni di vita extraterrestre, Roy McBride decide di compiere lo stesso viaggio del genitore. L'uomo è in cerca di risposte e nutre la segreta speranza di ritrovare il padre. Ma la deriva nello spazio non lo lascerà indifferente e lo metterà alla prova in un modo che non poteva immaginare.

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox. E non perdetevi l'arrivo di Brad Pitt a Venezia 76, dove la pellicola è in concorso.

Horror

IT - Capitolo 2

Data di uscita: 5 settembre 2019

I ragazzini del Club dei Perdenti hanno sconfitto Pennywise, ma non lo hanno ucciso. La maledizione di Derry non è stata spezzata e dopo 27 anni, come sempre, la malefica entità torna a manifestarsi in città. Bill, Bev e il resto della banda manterranno la promessa fatta e torneranno ad affrontare il mostro? Nessuno di loro sembra ricordarsi nulla del passato, neppure degli amici. L'unico che conserva la memoria dell'accaduto è Mike, che è rimasto a Derry. Toccherà a lui riunire il Club dei Perdenti.

In attesa di vedere il secondo capitolo, entrare in atmosfera con i poster che mettono Pennywise... troppo in primo piano e l'analisi del trailer finale.

Altri film horror in uscita a settembre 2019

The Lodge

Data di uscita: 26 settembre 2019

Musical

Vox Lux

Data di uscita: 12 settembre 2019

Staten Island (New York), 1999. Celeste sopravvive fortunosamente a una sparatoria nel liceo che frequenta, il New Brighton, rimanendo ferita gravemente alla spina dorsale. Per elaborare l'accaduto e affrontare la sua condizione, scrive con la sorella Ellie una canzone che diventa un successo planetario e la trasforma in una pop star di fama mondiale. Diventata adulta, Celeste affronta alti e bassi della carriera e della vita con la figlia adolescente Albertine.

Se volete saperne di più, trovate la recensione e un approfondimento su MondoFox.

Sentimentali

I migliori anni della nostra vita

Uscita: 19 settembre 2019

Durante la giovinezza, Jean-Louis e Anne hanno vissuto una intensa storia d'amore, ma poi si sono perduti di vista. Molti anni dopo, l'ex pilota di auto da corsa deve fare i conti con una memoria che spesso lo tradisce, ma su una cosa sembra non vacillare mai: il ricordo di Anne. Il figlio dell'uomo, Antoine, consapevole del rimpianto e del desiderio del padre, decide di organizzare un incontro tra i due vecchi amanti per dare loro (forse) una nuova occasione.

Thriller

Il regno

Data di uscita: 5 settembre 2019

Manuel López-Vidal è un politico che sta per fare il grande passo nello scenario nazionale. Apparentemente integerrimo, in realtà fa parte di un articolato sistema di potere che mescola corruzione, favori e "regali" di lusso. Quando l'attività che lui e i compagni di partito svolgono nell'ombra viene a galla, l'uomo viene abbandonato dai sodali e dagli amici e si ritrova braccato dagli investigatori e dalla stampa. Ma Manuel non ha intenzione di arrendersi e tenta ogni strada per salvare non solo la sua reputazione, ma la sua stessa vita.

Altri thriller in uscita a settembre 2019