Gretel & Hansel, la prima immagine della fiaba horror in arrivo al cinema

Greta & Hansel è la rivisitazione horror della famosa fiaba per bambini, di cui abbiamo finalmente una prima immagine.

La prima immagine di Gretel & Hansel, rivisitazione in chiave horror della celebre fiaba, è stata finalmente rilasciata. Il riadattamento di una delle storie più famose di sempre vede alla regia Oz Perkins - primogenito del più celebre Anthony Perkins, conosciuto principalmente per il ruolo di Norman Bates nel film Psyco, diretto da Alfred Hitchcock - e promette l'inquietante storia di un fratello ed una sorella che si addentrano nei boschi, dove il male e l'oscurità li attendono.

Nei panni dei due bambini abbiamo Sophia Lillis, star del remake di It: Capitolo Uno (nel quale interpreta uno dei sette membri appartenente al Club dei Perdenti, Beverly Marsh), nei panni di Gretel, mentre Sammy Leakey interpreterà Hansel.

Siamo tutti molto curiosi di sapere come andrà a finire e quale strada prenderà il film, che ci promette un bel po' di sano horror. Sophia Lillis, d'altronde, sembra destinata a diventare un'attrice molto richiesta avendo iniziato la sua carriera in giovane età. Il successo è stato raggiunto certamente anche grazie alla popolarità del remake di It, il cui secondo capitolo uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 settembre. Le aspettative sono alle stelle!

Un altro tentativo di reinventare la celebre fiaba di Hansel & Gretel era stato fatto, ricordiamo, nel 2013 con il film d'azione Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe. Diretto da Tommy Wirkola, regista norvegese celebre per la pellicola di fantascienza Seven Sisters, si tratta di una continuazione della fiaba dove i due fratelli ormai adulti si ritrovano costretti a combattere contro una congrega di streghe comandata dalla malvagia Muriel, che nel film è interpretata da Famke Janssen. Hansel e Gretel sono invece interpretati, rispettivamente, da Jeremy Renner e Gemma Arterton.

Un secondo tentativo di ridar vita alla fiaba di Hansel & Gretel era stato poi fatto nello stesso anno, il 2013, con Hansel e Gretel e la strega della foresta nera di Duane Journey. La pellicola vedeva protagonisti Michael Welch e Molly Quinn nei panni dei due fratelli. Si tratta di un film horror in chiave moderna, il quale racconta delle strane morti che accadono in una cittadina dove una simpatica vecchietta, nel finale, si rivela una strega che mangia le sue vittime così da poter ringiovanire.

Di seguito vi mostriamo la prima immagine ufficiale di Gretel & Hansel, riportata da Collider.

HD Orion Pictures Sophia Lillis interpreta Gretel

Nell'immagine vediamo Sophia Lillis nei panni di Gretel, l'atmosfera intorno a lei è oscura ed inquietante. Vi riportiamo anche la sinossi ufficiale di Gretel & Hansel:

Molto tempo fa, nelle lontane campagne fiabesche, una giovane ragazza di nome Gretel (Sophia Lillis) conduce il suo fratellino Hansel (Sammy Leakey) in un bosco tenebroso alla disperata ricerca di cibo e lavoro. I due finiranno per imbattersi in un male oscuro e realmente terrificante.

Come già specificato alla regia c'è Oz Perkins, famoso per aver diretto anche Sono la bella creatura che vive in questa casa, film horror prodotto da Netflix. Nel cast figurano anche Alice Krige (The OA), Jessica De Gouw (Arrow) e Charles Babalola (Black Mirror). Il film è stato scritto da Rob Hayes e prodotto da Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land).

Il film uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 31 gennaio 2020. Non è ancora stata fissata una data d'uscita italiana.