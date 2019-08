I due papi, il trailer: Anthony Hopkins è Papa Benedetto XVI e Jonathan Pryce è Papa Francesco

Venezia 76, Haifaa al-Mansour opta per una semplicità obbligata: la recensione di The Perfect Candidate

La trama ha inizio con il cardinale Bergoglio che, deluso dalla direzione presa dalla Chiesa, si presenta da Papa Benedetto XVI per chiedere il permesso di potersi ritirare . Spinto dal dubbio e dal timore di un possibile scandalo, Papa Benedetto decide di convocare il suo futuro successore a Roma per svelare un segreto destinato a minare le fondamenta della Chiesa Cattolica.

La pellicola si soffermerà anche sull'aspetto umano di queste due figure così importanti, mostrando tutti i loro dubbi e i loro interessi più frivoli come la passione per la musica e i Beatles.

Il film si ispira a eventi realmente accaduti in un periodo di svolta storico per la Chiesa Cattolica, che ha visto uno dei passaggi di potere più drammatici degli ultimi 2mila anni. Come possiamo vedere nel teaser in apertura dell'articolo, il premio Oscar Anthony Hopkins veste i panni di Papa Benedetto XVI mentre Jonathan Pryce è il cardinale Bergoglio .

È online il trailer ufficiale italiano de I due papi , il nuovo film Netflix diretto da Fernando Meirelles con protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce . La pellicola sarà presentata in anteprima al Toronto International Film Festival e verrà poi proiettata in diverse sale americane il 27 novembre, prima di sbarcare sulla nota piattaforma di streaming dal 20 dicembre.

