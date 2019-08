Inhumans: ci sarà un reboot cinematografico a cura dei Marvel Studios? [RUMOR]

Cinema Marvel's Inhumans

Il sito americano MCU Cosmic ha pubblicato una notizia, non confermata dai vertici Disney, secondo la quale i personaggi degli Inumani sarebbero stati presi in considerazione da Marvel Studios per un reboot cinematografico all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Secondo il giornalista di MCU Cosmic, ciò non avverrà a breve, ma solo dopo che personaggi come Ms. Marvel (che si ipotizza potrà essere presentata come Inumana nella serie TV Disney+ a lei dedicata) e i Celestiali (che appariranno nel film Eternals) si saranno stabiliti con successo nel MCU. Inoltre, nel progetto sarà tutto ben diverso dalla serie TV Marvel's Inhumans, che il pubblico americano non ha gradito come sperato.

Il film nella Fase 3 MCU e la serie TV

Questo rumor segue quello di qualche mese fa del sito We Got This Covered, che sosteneva l'esistenza di piani per un progetto cinematografico degli Inumani.

Si contano quindi già due voci di corridoio ma nessuna prova concreta che possa far pensare che Kevin Feige e il suo team abbiano messo nuovamente le mani nelle pagine dei fumetti creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1965. Eh sì, perché il film Inhumans era stato annunciato come parte della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e sarebbe dovuto uscire il 2 novembre 2018. Poi il progetto fu abbandonato e trasformato in una serie TV prodotta da Marvel Television in collaborazione con ABC Studios.

Marvel's Inhumans (di cui potete vedere una scena nel video qui sopra), però, nonostante la grande presentazione in alcune selezionate sale IMAX non ha convinto il pubblico oltreoceano e si è fermata a una sola stagione, per un totale di 8 episodi, andati in onda in Italia su FOX tra ottobre e novembre del 2017.

