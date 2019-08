Joaquin Phoenix ha perso più di 20 chili per interpretare il Joker

Questa è davvero l'unica cosa importante; l'altra è unire i puntini e colorare le parti numerate, ma a chi diavolo importa? Ci sono alcune sfaccettature del personaggio che sinceramente non mi sono ancora chiare, e mi sta bene. C’è qualcosa di divertente nel non dover rispondere a molte di queste domande. Tutto ciò richiede una certa quantità di partecipazione da parte del pubblico, il che fa sembrare tutto piuttosto diverso dal solito.

Ora, in un’intervista con il Los Angeles Times , il regista Todd Phillips ha spiegato che Phoenix ha perso più di 20 chili (23, per la precisione) prima di prendere parte alle riprese, cosa questa facilmente ravvisabile guardando anche solo un'immagine del protagonista (e magari paragonandola alle precedenti interpretazioni di Phoenix).

