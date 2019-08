Joker: il regista ha impiegato un anno per convincere Warner a produrre un film rating R

Joker, lo ricordiamo, verrà presentato in concorso in occasione della prossima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'uscita del film nelle sale italiane è prevista per il prossimo 3 ottobre 2019 grazie a Warner Bros. Pictures.

Nonostante il successo al botteghino di un prodotto 'vietato ai minori' come Deadpool , i vertici di Warner non erano infatti inizialmente convinti della scelta, tanto che è stato necessario un lungo lavoro di mediazione da parte di Phillps.

La pellicola con Joaquin Phoenix sarà inoltre vietato ai minori non accompagnati , avendo ricevuto la classificazione 'R', lettera che sta per Restricted. I minori di 17 anni potranno quindi andare a vedere il film solo se accompagnati da un adulto.

