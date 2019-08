La Mamma per amica Lauren Graham torna in TV con un nuovo show

TV NewsCelebrity Una mamma per amica

di Giuseppe Benincasa - 30/08/2019 15:05 | aggiornato 30/08/2019 15:08

Lauren Graham in un musical dramedy!

2 condivisioni

Lauren Graham, già attrice in ruoli di successo nel piccolo schermo come quelli di Una mamma per amica e Parenthood, si unisce al cast della serie TV Zoey's Extraordinary Playlist, dell'emittente televisiva americana NBC.

Il sito americano TVLine riporta che Graham interpretarà il ruolo di Joan e che l'attrice ha firmato un accordo per un anno.

Non si sa, quindi, se l'ex mamma per amica vestirà i panni di un personaggio il cui ruolo all'interno della serie si esaurirà con gli episodi della prima stagione, oppure se NBC preferirà rinnovare gli accordi dopo la messa in onda e per un eventuale rinnovo di Zoey's Extraordinary Playlist.

TVLine riporta anche che Lauren Graham, nel nuovo show, prende il posto dell'attrice Carmen Cusack, che inizialmente aveva la parte ma poi, per motivi non specificati, non ha più ricoperto il ruolo.

La trama della serie

Zoey's Extraordinary Playlist è scritta da Austin Winsberg (Gossip Girl) e narra delle vicende di Zoey Clarke (interpretata da Jane Levy), una programmatrice di San Francisco che, a seguito strani fatti, riesce a percepire i pensieri delle persone, persino quelli più intimi. La particolarità di Zoey's Extraordinary Playlist, che la contraddistingue da film come What Women Want - Quello che le donne vogliono (film del 2000 diretto da Nancy Meyers, con Helen Hunt e Mel Gibson) è che la protagonista dello show percepisce i pensieri di chi le sta accanto in forma musicale, come canzoni o balletti. In questo contesto, Joan (il personaggio di Lauren Graham) è il capo di Zoey.